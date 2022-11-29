疫情｜烏魯木齊：對低收入、無收入者給予300元一次性生活救助

烏魯木齊市人民政府新聞辦公室今日（29日）上午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上提到三項措施保障困難群眾基本生活，包括對低收入、無收入等群眾，給予300元人民幣的一次性生活救助。而自昨日（28日）起，當地逐步有序恢復巴士、的士等城市公共交通，以及低風險區與群眾生活息息相關的商超、藥店、餐廳、加油站等營業場所生產經營活動。



會上提到，當地圍繞保障好低收入、無收入等生活困難群體基本生活問題，研究制定了三個方面的政策措施，一是對低收入、無收入等生活困難群眾，實施社會救助兜底保障，按照每人300元標準，給予一次性生活救助。

二是烏魯木齊市承租公共租賃住房保障家庭，對未繳納租金、合同尚未到期的，以戶為單位減免5個月租金；對已繳納租金、合同未到期的，租期予以順延五個月；對合同到期的保障家庭，如符合續租條件，簽訂新的租賃合同時，在收取房租時減免五個月租金。最後，各區為就業困難的低收入群體提供了一批公益性崗位，有相關就業需求的人員可以向所在社區提出申請，烏魯木齊市將及時妥善做好安排。

會上又通報，為早日恢復生產生活秩序，當前烏魯木齊按照第九版防控方案對高風險區嚴格執行足不出戶、上門服務的封控措施，社區負責保障居民正常生活需求，需要外出就醫的由社區安排車輛點對點接送，按照二十條優化措施，高風險區連續5天未發現新增感染者，將及時降為低風險區，經風險研判後有序解除封控措施。

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而為更好服務企業復工復產，方便市民通勤出行，當地昨日起逐步有序恢復公共交通。會上指，經綜合研判，結合高低風險區域分佈情況，適量開通部分區間公共交通線路，暫時不能跨區通行，後續隨著更多高風險區調整為低風險區，將適時優化調整開通更多交通線路並擴大通行範圍。目前，首批恢復線路12條，自昨日9時起已正式運營。逐步提供出租汽車運輸服務，凡滿足疫情防控要求、符合運營條件並經屬地社區研判同意的出租車輛可以投入正常營運。高風險區域暫不提供出租車運輸服務。

會上還提及，烏魯木齊市交通運輸局已幫助101家維修企業實現了復工，當地機場將逐步恢復開通疆內疆外航班，快遞物流企業亦自今日起逐步恢復運營。

據新華社報道，烏魯木齊逐步有序恢復生產生活，許多門店的經營者早早就開門營業，街上的行人、私家車、的士斬多了起來。烤饢店店主阿布都拉·卡吾力昨日表示，他當天上午就賣了200多個饢，翌日生意肯定會更好。麵鋪店主王玉連亦表示她沒想到顧客這麼多，感覺麵條都不夠賣了。而貢米巷路邊一個小集市重新開張，售賣新鮮羊肉的買買提·司馬義透露，他一個上午就賣了三隻羊，「明天還來！」