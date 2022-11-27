疫情｜明日起　烏魯木齊恢復公共交通及低風險區商超、餐廳等營運

日前，新疆烏魯木齊市通報當地社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。今日（27日）上午，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開新聞發布會，通報從明日（28日）開始，逐步有序恢復城市公共交通；逐步有序恢復低風險區與群眾生活息息相關的營業場所生產經營活動。



會上通報，經對當前疫情防控形勢進一步研判，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究決定，從明日開始，在嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，逐步有序恢復鐵路、民航和巴士、的士等城市公共交通，並逐步有序恢復低風險區與群眾生活息息相關的商超、市場、藥店、餐廳、加油站、銀行等營業場所生產經營活動，請上述場所的負責人或業主抓緊和所在社區對接，履行報批報備手續，提前做好清潔、消毒等準備工作。

另一方面，巴音郭楞蒙古自治州人民政府新聞辦和庫爾勒市人民政府新聞辦聯合召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上通報，在全市各族幹部群眾的共同努力下，庫爾勒市疫情得到有效控制，防控形勢穩定向好。根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》和進一步優化疫情防控的二十條措施的規定，結合當前疫情防控形勢，經庫爾勒市疫情防控工作指揮部認真分析研判，決定自今日10時起，庫爾勒市逐步復工復產、复商復市，全面有序恢復正常生產生活秩序。