國藥集團F61鼻用噴霧劑獲批臨床　對Omicron變異株保持高中和活性

11月28日，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所公布，該所研發生產的重組全人源抗新冠病毒單克隆抗體鼻用噴霧劑（F61鼻用噴霧劑），日前獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件。



據介紹，重組全人源廣譜新冠病毒單克隆抗體，由中國生物楊曉明研究員團隊與中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所梁米芳研究員團隊合作開發，以新冠肺炎康復患者的外周血單個核細胞為原材料，採用噬菌體展示技術篩選得到。

該抗體針對新冠病毒原型株及主要變異株具有廣譜抗新冠病毒中和活性，尤其針對目前流行的主要變異株Omicron BA.1、BA.1.1、BA.2、BA.3、BA.4/5、BF.7等均保持高中和活性。

今年7月22日，武漢生物製品研究所申報的重組全人源廣譜新冠病毒單克隆抗體注射液，獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件，並同步推進鼻用噴霧劑的研究。

目前，注射液I期臨床試驗已基本完成，安全性良好，已啟動II期臨床。

與注射液相比，鼻用噴霧劑使用更方便，可直接作用於鼻咽部上呼吸道局部，在鼻粘膜上形成一道保護膜，阻止新冠病毒與宿主細胞結合，阻斷其入侵。