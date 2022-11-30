廣州海珠疏解近2千人員返鄉離穗　發放300元購物卡感謝配合

廣州27日宣布，海珠區等疫情重災區的人員，若有疏解至其他市、區意願，只要滿足連續5日核酸結果陰性等條件，可獲安排以閉環方式轉運至市內外其他目的地。

據《南方日報》報道，近兩日，海珠區超千名合資格人員已乘地鐵專列、大巴直達廣州南站返鄉。

廣州南亦提醒外出旅客，進站需持48小時核酸證明，不符合條件的旅客請勿前往。



11月29日上午，廣州海珠區正式啟動「地鐵專列轉運因疫情滯留人員疏解工作」，本次海珠區瑞寶街共660名滯留人員符合條件轉運資格。當日10時，滯留人員在現場工作人員指引下，通過掃碼、測溫、安檢等程序進入地鐵站台，乘坐地鐵專列從東曉南站開除，直達廣州南。

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除瑞寶街外，海珠康鷺片區於28日，展開首輪大規模疏解工作。該片區在6個門崗用29輛閉環專車，將符合條件的近1300名群眾轉運至廣州南站疏解返鄉。

康鷺片區工作人員稱，充分尊重居民的個人意願，對於滿足疏解條件且希望返程的，統一發放《關於解除居家健康監測的通知書》，分批有序開展人員疏解工作；對於滿足疏解條件且選擇留下來的居民，將繼續上門提供物資派發、核酸檢測等服務，用心用情保障居民生活。

海珠區為疏解離穗返鄉人員發放《關於解除居家健康監測的通知書》，以及面值300元的網絡購物卡，感謝群眾長期以來的配合。另外，海珠將結合近進幾次試運行情況，增加專列、專車批次，送滯留人員有序離穗返鄉。

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廣州南提醒不符合條件旅客勿前往逗留

作為廣州最大的交通樞紐之一，近日有大批遊客為離穗滯留廣州南。廣州南站提醒旅客，根據國務院聯防聯控機制有關規定，鐵路部門對進站乘車的旅客嚴格落實100%查驗48小時內核酸陰性證明、100%體溫檢測、100%健康碼綠碼亮碼通行。去往北京方向的旅客還需出示「北京健康寶」和二次查驗48小時內核酸檢測證明。

不符合條件的旅客，不得進站乘車。請旅客切勿前往車站逗留，以免引起大範圍聚集。另外近期冷空氣南下，氣溫驟降，建議旅客不要到廣州南站站內留宿過夜。

據國家衛健委數據，廣東昨日本土增8754宗，廣州一城佔7690宗。昨日廣州全城餐飲場所關閉堂食服務。