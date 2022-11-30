廣州南站被封?　滯留旅客打地鋪過夜　官方:不符合條件勿進站乘車

廣州疫情仍然嚴重，有傳廣州南站被封，大批滯留旅客只能在站外「打地鋪」。有消息稱，滯留的大部份都是大學生或準備回家過年的農民工。



網傳的影片及圖片顯示，大批旅客滯留在廣州南站外，不少人席地而坐，或直接「打地鋪」休息。

有消息稱，滯留的大部分都是大學生，因為大學提前放假，自願返鄉的學生一下子就湧去南站坐高鐵。另外，不少人是在廣州沒有固定住房、也沒有穩定工作的外來務工者，甚至是剛從方艙或者酒店出來。

​​​廣州南站有關負責人稱，廣州南站被封是謠言，旅客在廣州南站的購票、候車、乘車等一切正常。

對於大批旅客滯留站外一事，負責人解釋，由於廣州疫情嚴峻，晚上停止營業後會全面消毒整個車站，凌晨5時許消毒完成後，旅客就可重新入站。另外，站內有24小時熱水供應，候車旅客可隨時取用，政府也有為過夜旅客送帳篷、被舖等物資。

鐵路12306 App 顯示，11月30日，廣州南站開往成都、武漢、長沙、上海、鄭州等方向的列車均有餘票，並可正常下單購票。

據國務院聯防聯控機制有關規定，鐵路部門對進站乘車的旅客嚴格落實100%查驗48小時內核酸陰性證明、100%體溫檢測、100%健康碼綠碼亮碼通行。不符合條件的旅客，不得進站乘車。

鐵路部門提醒，不滿足進站乘車條件的旅客切勿前往車站逗留，以免引起大範圍聚集，另近期氣溫將大幅下降，建議旅客不要到廣州南站留宿過夜。