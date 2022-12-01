廣州海珠倡「非必要不做核酸」　天河多間商場不再查陰性證明

廣州周三（11月30日）宣布優化防控政策，當中包括「科學開展核酸檢測」，隨後當地多個核酸檢測點關閉。海珠區多個街道、社區周四（12月1日）亦發布通知，要求指定人群可在便民核酸點測核酸，其他人群「非必要不做核酸」。對此，還有網民表示「忽然感覺『非必要』這個詞好好聽。」



網傳圖片顯示，海珠區多個街道周四都未在小區內安排核酸檢測，除了為重點行業從業人員、需48小時核酸陰性證明出行人員、就醫人員以及健康碼黃碼人員提供免費檢測服務之外，其他人群「非必要不做核酸」。上述幾類人員做核酸檢測之前，需提供工作證明、有效車票飛機票、醫院掛號單。

據了解，按照相關規定，重點行業從業人員包括公共交通運輸、進出口商品、學校、醫療機構、養老機構、環衛工人、快遞物流、零售藥店、影院、酒吧、棋牌等密閉場所、集中隔離場所、超市和農貿市場、海關、酒店旅業、健身房、網吧、圖書館等文化市場經營場所等。

天河區多個商場亦宣布，進出需掃場所碼，出示健康碼綠碼，但無提及查驗48小時核酸檢測陰性證明。此外，商場內部食肆亦恢復堂食服務。

廣州關閉大部分核酸檢測點。（紅星新聞）

網民點睇：

「第一次覺得，非必要這麼好看。」



「建議全國推廣。」



「深圳快點接上吧，我要瘋了周六日不出門還要核酸。」



「羨慕呢！真的不想大雪天排隊做核酸。」



「在疫情最嚴重的時候放開管控，不愧是改革開放最前沿！」



廣州市在周三召開的防疫記者會中宣布優化防控政策，包括解除臨時管控區域；高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，符合條件的要及時解封，封控管理要快封解封；在全市大部分區實行非必要不做核酸；密切接觸者可以居家隔離；廣州市內地鐵、有軌電車等逐步恢復正常運營。