湖南街道幹部帶人上門毆打居民　遭開除黨籍、政務撤職等處分

近日，湖南瀏陽一名男子遭身著制服的工作人員上門毆打，引起廣泛關注。瀏陽市紀委監委周六（3日）通報指，打人男子為當地街道辦事處主任，因行為構成嚴重違紀違法，給予他開除黨籍、政務撤職處分。



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通報指，因疫情防控需要，危某所居住小區物業保留主出入口，將危某居住樓棟臨近的西北門予以臨時關閉。危某於11月28日晚上將西北門出入口門鎖損壞，小區物業將此情況向荷花街道辦事處報告。

11月29日上午10時許，荷花街道辦事處社會治安綜合治理中心主任（管理崗九級）廖勇，帶領3名巡防隊員陳某、張某、伍某某前往危某家，溝通過程中，廖勇言語粗暴並毆打危某。

通報認為，廖勇身為中共黨員、國家公職人員，違反群眾紀律，在處理危某與小區物業矛盾糾紛中作風粗暴，損害群眾利益，造成惡劣社會影響，情節嚴重；違反生活紀律，違背社會公序良俗，在公共場所有不當行為，造成不良影響。廖勇的行為已構成嚴重違紀違法。

陳某、張某、伍某某作為街道綜治巡防隊員，在參與處理危某與小區物業矛盾糾紛中，侵犯群眾利益，造成不良影響。根據相關法律，瀏陽市紀委監委給予廖勇開除黨籍、政務撤職處分，由管理崗九級降為管理崗十級；責成荷花街道辦事處對陳某、張某、伍某某予以辭退。對負有領導責任的荷花街道辦事處相關工作人員依紀處理。

此外，通報還披露了廖勇在KTV與妻子閨蜜有摟抱動作，以及私佔小區停車位等違規行為。