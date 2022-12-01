民警入屋與男子理論　竟出手打人　幼兒奶音哭喊「爸爸」上前阻止

湖南瀏陽一名男子疑似在社區群組建議物業不要封住出口，改為檢查健康碼，不過，該社區街道辦相關人員卻帶了三名身着警察制服的男子上門「討說法」，一言不合便在兩名幼童前對屋主「開揍」，只見剛學會走路的男童搖晃着身軀走向被揍的父親，要制止「壞人」欺負爸爸，還用奶音喊着「爸爸」，影片曝光後令人鼻酸。



民警由入屋理論變打人，嚇得男屋主的幼兒哭着阻止：（按圖了解）

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根據微博上流傳的影片顯示，這名梳着西裝油頭的男子先是在梳化上和屋主對話，另外三人則背着手站在着周圍，不一會兒，西裝男和屋主雙雙起身，西裝男語氣越來越激動，隨後先用右手掐着屋主頸部將其推倒在梳化上，接着不停用手拍打屋主的臉頰和頭部。

正當屋主抱着頭倒在梳化上時，一名疑似剛學會走路的男娃娃走了出來，搖搖晃晃的走到屋主身旁，用小手想要推開這名欺負爸爸的「壞人」，嘴巴還不停喊着「爸爸、爸爸」，稚嫩的奶音令不少看到影片的網民感到不捨。

根據對話內容，西裝男先是要求屋主不要講（指在群組裏擅自作出建議），屋主則先表明，「不要威脅我，你代表政府嗎？」西裝男疑似惱羞成怒，邊動手邊嗆聲，「剛你講這麼久，你還不曉得，你蠻囂張嘛，你這個畜生.....。」

事後，被打的男子妻子發文泣訴，這名打人者為街道辦社會治安綜合治理辦主任廖勇，帶着三名民警強行闖入家中，當時，只有老公一人獨自帶着兩名幼童，事後還要求住戶刪除家中監視器以掩蓋惡行，「望相關部門介入調查，還我們一個公道！」

部分網民看完影片後紛紛表示：

．「警察犯法怎麼處理」

．「無力感和失重感，大家還能堅持多久」

．「看到小朋友的時候淚奔了」

．「不要污衊警察，一看就是治安聯防的黑社會」

．「誰給他們權力私闖民宅」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】