疫情｜內地本土感染回落至2.9萬宗　專家稱民眾囤藥不科學

國家衛健委公布，內地昨日（4日）新增29724宗新冠肺炎本土個案，持續以來的疫情情況有所好轉，無新增死亡個案。



內地昨日新增4247宗本土確診個案，其中廣東1686宗，北京1021宗，重慶247宗，四川182宗，浙江180宗，河南120宗，黑龍江117宗，福建94宗，雲南88宗，湖南83宗，內蒙古65宗，海南59宗，山西58宗，遼寧55宗，上海41宗，陝西34宗，江蘇29宗，山東23宗，安徽14宗，新疆12宗，湖北11宗，吉林、貴州各9宗，廣西5宗，江西2宗，天津、河北、寧夏各1宗。

當日本土無症狀感染25477宗，包括廣東4816宗，重慶4575宗，北京2731宗，山西1361宗，黑龍江1167宗，陝西1009宗，四川879宗，雲南708宗，新疆625宗，山東623宗，江蘇546宗，上海524宗，天津496宗，青海481宗，湖南452宗，浙江408宗，湖北387宗，內蒙古380宗，廣西378宗，吉林353宗，遼寧335宗，寧夏328宗，安徽317宗，福建312宗，甘肅232宗，貴州229宗，河南222宗，河北195宗，海南172宗，江西170宗，兵團39宗，西藏27宗。

截至昨日，無新增死亡個案，現有確診個案40633宗（其中重症106宗）；累計死亡個案5235宗，累計報告確診個案340483宗。

民眾搶購藥品應對政策放寬 專家：盲目囤藥不科學

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石家莊市民到藥房搶購連花清瘟膠囊，其他感冒類藥品銷售量最近兩日也大幅上漲。（視覺中國）

近來內地政府放寬防疫政策，許多民眾開始自備藥品以應對疫情擴散。網絡流傳出多個「囤藥清單」、「新冠吃藥順序圖」等以備不時之需。面對民眾搶購藥品，專家稱，「不科學，而且沒有必要」。

《浙江新聞》今日（5日）報道，浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任盛吉芳表示，若身體不適、發燒，或懷疑自己感染新冠，應及時到發熱門診就診，將病症、活動史、旅居史等如是告知醫生，有利於早發現，以免耽誤治療。

盛吉芳提醒，不要隨意跟隨網絡上的信息自行服藥，尤其小心藥物對兒童造成的傷害。若無出現症狀，但提前服藥，非但不能預防生病，反而會增加肝臟器官的負擔。有慢性基礎疾病患者，屬於重症高風險人群，更需遵醫囑用藥。

北京、河北、廣州等地已開放對「四類藥品」的購買限制，日常抗病毒藥、退燒藥等都已可以在藥店買到，無需搶購。對於日常急需備用的藥物，可以根據實際情況有計劃地購買，避免非理性的「囤藥」行為。