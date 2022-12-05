浙江宣傳盤點新聞發布7個低級錯誤　批部分官員表演作秀

11月29日，浙江省委宣傳部以一篇《人民至上不是防疫至上》的文章，被大量轉發熱議，網民認為雖是官方發布，卻能說出民眾心聲，敢於「說人話、有態度、有擔當」。

今日（5日）「浙江宣傳」再發文章，題為《新聞發佈勿犯七個低級錯誤》。

文章指，近年來，越來越多的黨政負責人、新聞發言人走到臺前與記者媒體面對面，向群眾報告。在疫情最嚴峻的時刻，一次次發布會，傳遞出溫暖、信心和力量。但仍有不少因發布不當或錯誤消息，被「群嘲」，從「發布現場」直接成為「車禍現場」。不僅不利於工作，還損害了政府形象。



首先以「婦女被拐」事件為例，文章批評「擠藥膏式」的新聞發布，被輿論牽著鼻子走。事件發生後，官方新聞發布「不主動發佈、就被動挨打；不充分準備、就節節敗退，甚至陷入『塔西佗陷阱』」。只有在第一時間發布權威信息，回應社會關切，發揮新聞發布「一錘定音」的作用，才能把握主動權、主導權。

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其次是「『錯位式』發布，台上說不好、台下聽不懂」。發生事故災難後，官方通報官話連篇，對事件本身卻一筆帶過；疫情期間各種「靜默管理」等新造術語，讓民眾一頭霧水，甚至引發誤解爭論。對重要事件的新聞發布，應突出新聞性；遇到專業術語，要做到既科學準確又通俗易懂。

文章更批評部分新聞發布「你說你的、我說我的」。發言人在面對記者提問時，回答「風馬牛不相及」的內容，遭網友嘲諷「回答了個寂寞」。避免「虛晃式」回答，應會前作充分研判、充分準備，把群眾關心什麼、想听什麼弄明白；如確實不掌握情況，也要實事求是，並在會後盡快反饋，體現開誠佈公的溝通態度。

文章還指出部分「放飛式」發布，事後「打臉、反轉」。部分發言人自信滿滿邀功表態，介紹政策脫離實際，發佈矛盾信息，對輿論缺少敬畏，最終令「發布會和現實相距甚遠」。發言人要時刻謹記新聞發布是在輿論一線「起舞」，面對鏡頭、公眾，必須確保每一句話、每一個字都經得起事實檢驗。

文章批評「注水式」發布，導致內容低級無聊。疫情防控新聞發布會上用11分鐘介紹頸肩病的防治，被網友怒斥「一個真敢問，一個真敢答」；有的是長篇大論、言之無物，「當務之急是找到關鍵的問題，那麼關鍵的問題是什麼呢？是我們要找到問題的關鍵」，這樣的話惹人吐槽；有的將新聞發布當成工作宣傳，缺少硬核信息，讓參會記者很無奈。

文章指，新聞發布會不是內部工作會議。批評部分新聞發言人出現「今天關起門來說」、「剛才說的話大家不要報導」、「以上是我個人觀點」等不當言論。全網直播、全球直播下，若內外不分，發表錯誤言論，後果不堪設想。

文章還以「錯過女兒18歲成人禮」的女幹部為例，批評部分發言人，看似「真情流露」，實則「自我陶醉」，感動了自己，卻感動不了別人。提醒發布人切忌表演作秀，時刻牢記身份，樹立代言人形象。

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文章表示，社會熱點問題出現時，新聞發布要不失聲、不缺位，主動回應關切；突發事件發生後，一條條滾動播報，以權威信息推動事件處置；重大政策出台後，及時傳播出去，努力解釋清楚，讓老百姓看得到、聽得懂，推動政策快落地、落得實。以人民為中心，新聞發布才能走進人民心中。