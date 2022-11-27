胡錫進：佛山事件擁擠場面與核酸宗旨相矛盾　媒體集體噤聲不正常

11月24日，有網民爆料指，佛山順德區勒流街道某核酸檢測點發生人踩人事故，當局證實事件並稱未有造成人員傷亡。針對事件，《環球時報》前主編胡錫進昨晚（26日）發文評道，擁擠場面與核酸檢測宗旨相矛盾；更批評主流媒體不敢報道敏感事件。



佛山核酸檢測點發生人踩人事故後，有網友將該事件與「梨泰院踩踏」相提並論。胡錫進認為梨泰院事故造成158人死亡，而這次佛山人踩人並無人員傷亡，將它與梨泰院事故相比較顯然不合適。

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胡錫進強調，應通過佛山事件反思，如此擁擠的場面與核酸檢測宗旨相矛盾。若其中真有陽性感染者，這樣的擁擠豈不是給病毒提供傳播的土壤。核酸檢測點在控制檢測點人員「間隔兩米」的同時，亦要確保採樣過程的安全，一旦出現人群密集，應立即疏散。

胡錫進提到，日前一個爆款的視頻講了做核酸可能引發感染，引起了廣泛共鳴，此事恐怕需要引起官方的高度重視。

他建議，由於做核算的人實在太多，是否可以讓部分人不做核酸，僅讓以上班族為主的頻繁流動人群做核酸？專家和政府方面應共同研究、探討，如何調整全民核酸的必要性問題。

媒體應打開輿論格局 積極承擔社會溝通責任

近期除佛山事件外，各地都出現許多群眾示威、拒絕核酸等敏感事件，然而幾乎所有事件都先由互聯網曝光，媒體卻少有報道跟進。胡錫進表示，大部分事件都由官方通報直接回應民眾追問，媒體卻基本「靠邊站」。哪一件不是「民問官答」，媒體完全喪失「中介」作用。「但這不正常。對於講清楚那些敏感事件，緩解輿情都是不利的。」

胡錫進強調，要打破缺少主流媒體角色的輿論格局，把媒體在社會大溝通中的位置和作用還給它們（媒體）。

有網友在評論區反問「今天的中國還有記者嗎？」中國的媒體只轉發新華社，或者轉發人民網，所有的一切以通稿為準。有網民批評內地媒體「畏首畏尾」，缺少擔當和勇氣；如今連央媒都不敢報道，要如何指望其他媒體進行輿論監督？