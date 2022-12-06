疫情｜網傳食橙後檢測變陽性？　醫生籲適當儲備快速抗原測試包

內地多地取消常態化核酸檢測，市民出入公共場所或乘坐公共交通工具時，亦無須查驗檢測陰性證明。在檢測點愈來愈少的情況下，市民又如何得知自己有否受感染？抗原檢測可以代替核酸檢測嗎？



《人民日報》健康客戶端報道，北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾介紹，核酸檢測和抗原檢測都屬於直接檢測病毒的方法，但前者是靠「抓取」病毒內部的遺傳物質得出結果，後者則靠識別病毒的「外衣」—— N 蛋白，來間接反映是否感染新冠。

雖然兩種檢測方式各有優勢，但不能互相替代。抗原檢測約15分鐘就有結果，適合快速篩查，當出現新冠症狀後，通過抗原檢測，就能短時間內有初步判斷。相反，核酸檢測的樣本必須在實驗室檢測，流程繁瑣，通常4至6小時才有結果。

市民在家中做抗原檢測。（新華社）

不過，抗原檢測的結果呈陽性不一定意味着感染新冠。李侗曾稱，按照目前的診療方案，核酸檢測才是診斷新冠的「金標準」，即便抗原檢測呈現陽性，也需要通過核酸檢測確認，「如果一個人抗原呈陽性，但核酸檢測是陰性，目前也不能確診為新冠」。

他提醒，抗原陽性意味着感染的可能性較大，應該及時向社區或所在單位報告，尤其是有發熱和呼吸道症狀的人員，需要盡快報告。

李侗曾認為，抗原檢測未來會在防疫中發揮更大作用，冬季本來就是呼吸道相關疾病高發的季節，再加上目前全國疫情形勢比較嚴峻，建議市民可適當儲備抗原檢測試劑。

食橙後抗原測試變陽性？

網傳影片顯示，有人從鮮橙中擠出的橙汁滴在新冠抗原試劑檢測板上；不久後，T區就出現紫紅色的橫線，令人懷疑抗原測試是否真正有效。

有網民測試用橙汁做抗原檢測，結果呈陽性。（每日經濟新聞）

事實上，橙汁含有豐富的維他命C，它會與抗原檢測快速檢測試紙條上的氯金酸發生反應，導致膠體金異常聚集，部分膠體金析出。由於T區的表面不光滑，因此析出的膠體金就有可能在其中沉澱下來，顯示出淺淺的紅色，呈現「假陽性」結果。

由於抗原測試取樣時多使用鼻拭子，即使取樣前進食鮮橙、飲橙汁或進食其他富含維他命C的食品，亦不會影響檢測結果。