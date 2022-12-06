江澤民逝世｜治喪委員會發布第3號公告　感謝各國各界唁電、弔唁

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，11月30日在上海逝世，享年96歲。

周二（12月6日），江澤民治喪委員會發布第3號公告，對各國、各界對江澤民的弔唁表示衷心感謝。



江澤民遺像。（新華社）

公告稱，在我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者江澤民同志逝世後，承蒙許多國家的元首、政府首腦和議會、政府部門，政黨，友好團體，各界友好人士，一些國際組織的負責人，許多國家的駐華使節，在華的外國友人，海外華僑、華人，港、澳、台同胞發來了大量唁電、唁函，發表聲明、談話，參加弔唁活動，表示深切的哀悼和慰問。對此，謹表示衷心感謝。

公告表示，全黨全軍全國各族人民決心在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略不動搖，化悲痛為力量，統籌推進「五位一體」總體佈局、「四個全面」戰略佈局，推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。