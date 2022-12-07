南京大屠殺又一倖存者離世現僅餘54位　國家公祭日南京將全城鳴笛

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館今日（7日）公告，南京大屠殺倖存者向遠松於12月5日離世，享年94歲；截至目前，南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊的倖存者僅餘54位。



向遠松出生於1928年，1937年南京淪陷時年僅9歲的他失去了兩位親人。他生前回憶，1937年哥哥向遠高被日軍抓住，關押在煤炭港倉庫，後被集體槍殺、焚燒。他的四叔向忠林也慘遭日軍殺害。他隨父母躲在寶塔橋難民區，僥倖生存下來。

向遠松曾親眼目睹江灘上堆積如山的屍體，他說這段記憶一直烙印在心中，「那一場人間慘案給我們全家帶來的打擊和悲痛，一直持續到今天，時刻都沒有忘記」。每年清明、國家公祭日，向遠松都會前往親人們被害的地方看看；到南京大屠殺紀念館「哭牆」前，向親人同胞致哀。

隨著向遠松的逝去，南京侵華日軍受害者援助協會登記的南京大屠殺在冊在世倖存者僅剩54位。

12月13日南京全城鳴笛向南京大屠殺死難同胞致哀

另外，南京市今日公告，為悼念南京大屠殺死難者和所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷抗日戰爭中獻出生命的先烈，牢記戰爭給中國和世界造成的災難，將在12月13日上午10時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館（主會場）舉行國家公祭儀式。

當日將拉響防空警報，全城機動車停駛，與火車、船舶等一同鳴笛致哀；路上行人、公共場所人員同時就地默哀1分鐘後恢復正常。