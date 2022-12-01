南京大屠殺再添453件史料　「慰安婦」制度、細菌戰罪證曝光

11月30日，南京大屠殺紀念館舉行2022年新徵文物史料新聞發布會。今年截至目前，新增包括侵華日軍《陣中日誌》、「榮第1644部隊」照片在內的453件（套）史料。為日本侵華戰爭期間南京大屠殺再添鐵證。



日軍日記記錄南京慰安所設立時間

《陣中日誌》為侵華日軍士兵新井淳的日記原件，詳細記錄了1937年10月12日至1938年9月23日，新井淳跟隨部隊從日本國內坐船出發，投入侵華戰場，在上海、南京、無錫、嘉興、鎮江等地駐紮的種種。特別是從1938年1月1日起，日軍在南京設立慰安所，他寫道「每個人30分鐘，費用是下士官150錢（1.5日元），士兵100錢（1日元）。相當的熱鬧，一直處於滿員狀態」。這本日記是目前發現日軍在南京設立慰安所時間的最早記錄。

南京醫科大學教授、日本侵華史研究專家孟國祥介紹，本次發現《陣中日誌》是對日本右翼極力否認「慰安婦」制度最有力的回擊。同時反映了在侵華日軍在南京設立慰安所的確切時間以及運作情況。

過去曾發現過侵華日軍上村利道的日記，記載了「1937年12月28日，軍隊的非法違紀事件越來越多，參謀部第二科召集各隊將校會議，審議通過了第二科提出的關於設立南京慰安所提案。」

60餘張「榮第1644部隊」照片 成日軍實施細菌戰最新罪證

新聞發布會上介紹，本次紀念館還徵集到60餘張關於日軍「榮第1644部隊」的照片，即日軍侵佔南京後組建的一支專門研究細菌戰的特種部隊，又稱「多摩部隊」。其中４張清晰顯示出「榮第1644部隊」字樣的標牌，似在舉辦「變裝遊行」活動。

孟國祥說，南京的「榮第1644」部隊和「731」部隊同樣臭名昭著，日軍細菌戰實驗極為隱秘，本次發現照片非常罕見，填補了研究空白。1998年12月，南京曾發現過41具「榮第1644部隊」細菌實驗受害者頭顱。

除上述兩份資料外，紀念館還徵集到日軍在1942年發行的「南京陷落『兒童教育戲劇卡片』」，佐證日軍侵華期間試圖向中國民眾推行軍國主義教育。