李文亮被揭生前處抑鬱狀態　紐時：實際死亡時間或早於官方公布

新冠疫情爆發初期，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的信息，被網民稱之為「吹哨人」。而在他去世逾2年後，《紐約時報》周四（6日）發布調查報道，引述一名李文亮同事提供的資料，揭露李當時被診斷出處於「抑鬱狀態」等接受治療細節，以及政府如何進行審查。報道更指，李文亮實際的死亡時間，可能要早於官方所公布的時間。



《紐約時報》從化名為「B醫生」的李文亮同事中，獲得了有關李文亮生命最後幾個小時的第一手醫療資料、病歷，其中紀錄著醫療團隊使用過和討論過的搶救措施。

資料顯示，李文亮接受的治療，與當時治療新冠患者的常規方法大體上一致，惟病例記錄著一些未曾被公開的細節，顯示李文亮當時食欲不振、晚上無法入睡、情緒低落並被診斷出處於「抑鬱狀態」。而就在診斷出「抑鬱狀態」的數星期前，李因在微信群中提醒朋友有新病毒正在城市中傳播而受到警方的訓誡，並被院方要求寫封自我批評。

多名協助查核該首度被公開的病歷的醫生表示，李文亮於2020年1月12日因發燒、肺部感染等症狀入院，至第3天經已病重，需要給予氧氣支持。病歷顯示，同年2月5日，李病情嚴重惡化，肺炎加重，呼吸非常困難，下午醫生對他的肺和心臟功能進行多項檢查。翌日上午，醫生在病程記錄中寫道，李有多器官衰竭的風險。

多名解讀病歷的醫生都表示這反映李的病情經已非常嚴重，其醫療團隊此時或更早時就應考慮為他插管並接上呼吸器，提供更高水準的氧氣支援。報道稱，有的醫生對給年輕的病患插管會持保留態度；有時是患者自己拒絕。目前尚不清楚李為何沒有插管。

重溫李文亮去世一周年時，海內外民眾通過各種方式祭奠：

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病歷亦顯示，李文亮的心臟於當年2月6日晚上約7時20分時驟停，雖然沒有明確說明其心臟停止跳動，但醫療團隊開始對他進行心肺復甦術。之後，醫生為李文亮插管，記錄顯示，李文亮的瞳孔對光反射消失。經持續逾7個半小時的搶救，李的心臟一直沒有恢復跳動，最終，醫院宣布李於2月7日淩晨2時58分死亡，官方調查則引述了該時間點「呈直線反應的心電圖」作為佐證。

不過，根據B醫生提供的資料，一份時間為2月6日晚上9時10分左右的心臟彩色超音波報告顯示，李文亮的心臟當時已經停止跳動。曾在當晚9時左右抵達李所在的重症監護病房的B醫生稱，當時見到李時，對方就已經死掉了，若按照正常流程，已經可以宣告死亡，「拖了這麼久時間才宣布，醫院確實沒有把我們當人看」。B醫生又稱，之所以選擇此時向公眾講述原委，是為了尊重他所知的事實，而這也正是當初李文亮所做的事。

報道提到，在取得上述資料並由醫學專家解讀後，曾多次試圖聯繫李文亮的醫療團隊，惟未獲同意回應；武漢市中心醫院新聞辦公室亦表示不接受國際媒體的採訪。負責調查李文亮之死的中國最高監察機關國家監委，以及中國駐美國大使館也均沒有回應。