內地疫情再起　李文亮微博成網民「哭牆」：2年多世界還是這樣呢

新冠疫情爆發初期，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮因在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的信息，被網民稱之為「吹哨人」。他不幸染疫離世後，大批網民紛紛湧入微博留言悼念。

近期內地疫情再起，網民再度湧入李文亮的微博留言，向他宣洩疫情封城的心情，以及對防疫政策的無奈。



2020年2月1日，李文亮在微博發文稱「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」，至2月7日病逝，年僅34歲。

2020年2月7日，李文亮病逝，年僅34歲。（網上圖片）

不少人將李文亮視為具象徵意義的人物，紛紛在其微博帳號留言，分享各種心情以及對他的思念，其生前最後一則貼文的評論區也被稱作中國「哭牆」，截至2020年6月，已累計超過100萬條評論。

2020年6月19日，李文亮最後一則微博貼文的評論突然被全數清空，亦無法再留言，網民對官方「禁言」的舉動表達不滿。在愈來愈多的抗議聲音下，相關貼文的評論被恢復，但熱門評論疑被刪除，所有評論只能按時間順序排列。

近期，上海是本輪疫情的重災區，雖然封城即將滿一個月，但病例數仍每天維持高點，自4月17日起連日都有患者離世。當局一直解決市民的醫療需要及生活所需，但糧食不足、醫療分配亂象不斷，不少網民再湧入李文亮的微博訴苦。