內地要求老年人一週2次快測　試劑由所在地免費發放

國務院聯防聯控機制綜合組印發「新冠病毒抗原檢測應用方案」，方案提出，老年人群體應當每週開展2次抗原檢測，也可以隨時自主進行抗原檢測（快速檢測）。



方案指出，居家老年人和養老機構老年人均可自主購買抗原檢測試劑。其所在地級市 / 區縣，要按照轄區老年人數量及每週抗原檢測頻次，免費為老年人發放抗原檢測試劑。



方案指出，老年人群體應當每週開展2次抗原檢測，也可以隨時自主進行抗原檢測。以基層醫療衛生機構為單位進行儲備，每家基層醫療衛生機構按照服務人口總數15-20%儲備抗原檢測試劑。

方案指出，居家老年人和養老機構老年人均可自主購買抗原檢測試劑。（資料圖片）

方案也提到，所有人員均可以按照自主、自願的原則，隨時進行自我抗原檢測。依法取得藥品經營許可證的零售藥店、依法取得相應醫療器械經營許可證的醫療器械經營企業，可以通過實體店鋪和電子商務渠道銷售經國家藥品監管部門審批的抗原檢測試劑。藥品監管等部門依職責加強對零售藥店、相關電子商務經營者等監管，保障抗原檢測試劑質量合格。

此外，國務院聯防聯控機制今（8）日發布「新冠病毒感染者居家治療指南」，居家治療人員症狀明顯好轉或無明顯症狀，自測抗原陰性並且連續兩次新冠病毒核酸檢測Ct值≥35（兩次檢測間隔大於24小時）可結束居家治療，恢復正常生活和外出。