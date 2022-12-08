疫情｜鄭州上門核酸檢測價格可高達每人598元　網民直批：吸血鬼

內地近期放寬防疫措施，與此同時，上門服務的核酸檢測行業悄然發展起來。然而，不管是個人或團體核酸檢測，價格都不菲，最高更可達每人598元（人民幣．下同），令網民直呼「搵笨」，更有人稱應「嚴辦這些吸血鬼」。



據《河南商報》報道，一些互聯網平台推出了上門核酸檢測業務，如「阿里健康核酸檢測」端，選擇核酸檢測上門採樣服務，鄭州區域就會彈出穀子益護、松鼠快檢、樂薦快檢三家服務企業。其中，穀子益護是河南的一間大數據科技股份有限公司，主要提供醫護上門服務，比如護理、傷口拆線等，鄭州有1間門店。松鼠快檢主體隸屬上海一間網絡科技有限公司，有線下就近採樣服務，鄭州有15間門店。至於樂薦快檢隸屬一家健康數字化服務平台，有健康檢查、居家康復等服務，鄭州有6間門店。

雖然彈窗顯示超過2萬人在使用，可上門核酸的成本著實不低，需要提前一天預約下單，並等待6至12小時、12至24小時不等。價格亦會隨之變化，如單人檢測在220至258元之間；團體上門檢測，每家庭3人套餐需要600元、5人套餐需要675元，商務套餐30人團體需要2640元，50人套餐需要4350元，100人團體需要8500元。

而且，這些還是平台優惠後的價格，若在公眾號上下單會更貴，如松鼠快檢官方公眾號上，單人價格為268至328元之間，每人次328元的核酸檢測報告會給中英文報告。而若想即日上門服務，價格更會翻倍。當日上門採樣、次日出報告的價格為每人598元，遠高過提前一天預約、次日採集的價格。內裏包含每人次16元的單人單管檢驗費用，其它皆為服務費用，包含耗材費用、人員費用、車輛費用等。另外，一些較遠的地區，還可能會根據距離加收路程服務費。

網民點睇：

想錢想瘋了吧

老百姓苦不堪言

還有人大發國難財

不會到現在還有人不知道可以買抗原自測吧

出門都不受限了，做這玩意兒有啥用

沒有強買強賣，另一種形式的豐儉由己



據報道，其實上門核酸檢測服務並非新業務，更多以上門團體核酸檢測辦法服務於學校、疫情期間閉環工作型企業，當中不乏華測檢測、金域醫學等上市企業身影。不過一些地方已進行規範，甚至出手叫停。

官方出手叫停後，定位於上海的「阿里健康核酸檢測 」顯示已經沒有相關業務。（微博＠澎湃新聞）

例如，今年6月，上海市衛生健康委員會、上海市醫療保障局、上海市發展和改革委員會、上海市市場監督管理局和上海市公安局五個部門聯合發布《關於進一步規範本市新冠病毒核酸檢測服務行為的通知》。通知中明確規定醫療機構（包括第三方醫學檢驗實驗室）應按照《醫療機構執業許可證》上核准的執業地點開展醫療服務，不得擅自或委託第三方機構上門開展核酸採樣服務，同時不得收取「加急費」、「上門費」等另外費用。

同月，北京市市場監督管理局相關負責人表示，按照北京市醫保局、市衛生健康委、市發展改革委、市財政局等四部門1月18日以來陸續發布的「新冠病毒核酸檢測」收費政策，北京市場監管部門持續在北京全市範圍內開展新型冠狀病毒核酸檢測價格專項檢查，重點查處違反明碼標價規定、價格欺詐、不執行政府指導價等價格違法行為。