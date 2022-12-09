李蘭娟院士：無症狀感染不是疾病　未來將不作為防疫重點

內地近日發布新十條措施，對防疫政策做出進一步優化調整。談及內地未來防疫重點，中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟表示，防治重心應轉向「防重症、降死亡」。同時，她還稱，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染不是疾病，無症狀感染者亦不是病人。



李蘭娟表示，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人。（健康時報）

李蘭娟接受人民日報旗下《健康時報》訪問時稱，內地現在做出調整，是非常正確的決定。從傳染病發生發展的規律來說，傳染病流行起始階段致病率往往很強，大家對病毒也易感，也容易導致重症感染的發生。隨著病毒的變異，致病率越來越低，這也是符合傳染病變化規律的。

李蘭娟表示，「最近國家出台二十條、提出十條，充分體現了我國高水平的精準科學防控，最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對群眾生產生活秩序和經濟社會發展的影響。」

對於未來防疫的重點，李蘭娟稱，無症狀感染者不必作為疫情防治的重點，應當主要將防治重心轉向「防重症、降死亡」。同時，要加強對新冠重點人群的保護。要繼續普及新冠疫苗接種，加強對老年人群和慢性病等免疫功能低下重點人群的保護，保障其基礎疾病的治療。

李蘭娟續指，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人。無症狀感染在傳染病學教材中稱為「隱性感染」，在大多數病毒性傳染病中，無症狀感染是最常見的表現，其數量常遠遠超過顯性感染。無症狀感染不是疾病，無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。