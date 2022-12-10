內地現搶藥潮　專家：無症狀輕症無需用藥，年輕人完全「捱得過」

內地進一步放寬防疫政策後，多地出現搶藥潮。對於「一藥難求」的現狀，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師、北京小湯山方艙醫院醫療專家李侗曾接受央視訪問時表示，無症狀感染者無需用藥、輕症患者多喝水多休息亦能自癒，若確實買不到藥已不用擔心，「年輕人完全可以扛得過來。」



李侗曾表示，無症狀感染者無需用藥、輕症患者多喝水多休息亦能自癒，若確實買不到藥已不用擔心，「年輕人完全可以扛得過來」。（央視）

感染新冠病毒後應從何時開始吃藥？李侗曾表示，一般從第二天，感到最難受的時候開始吃藥，「沒有必要太早吃藥，太早吃藥也起不到什麼緩解症狀的作用。」他還提醒，吃藥是為了緩解症狀，千萬不要重覆吃多種退燒藥，一旦過量用藥會對身體造成損害。

對於現時內地多地出現一藥難求的情況，李侗曾說，無症狀感染者是完全無需用藥的，「就在家裡休息，保持一個好的心情、好的身體狀態，就可以了。」而輕症患者，在多休息、多喝點水、不吃藥的情況下亦可以自癒，「如果症狀比較嚴重，那就沒必要死扛著。」

李侗曾又說，若果確實買不到藥，「也不用擔心，多休息、多喝水，年輕人完全可以扛得過來。」他續指，很多人感染新冠病毒後，「不吃藥就是多喝水、多睡覺，7天也能好，這樣的案例非常多。所以如果實在買不到藥，那就多受點罪；如果有藥，緩解緩解症狀，那就少受點罪，都能過7天。 」