內地或現感染高峰　重症醫學家：咬牙挺過去，社會生活將歸於正常

內地放寬防疫政策後，有預測指出，未來一至兩個月內，感染者數量很可能大幅增加。對此，復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴表示，這是一個挑戰，必須為此做好充分準備，醫療機構要優化流程、確保醫療秩序，「咬牙挺過可能出現的感染高峰，社會生活將歸於正常」。



鍾鳴是2020年上海首位奔赴武漢抗疫的醫學專家。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，鍾鳴說，很少一部分新冠患者會進展到重型，比如嚴重的高血壓、糖尿病、COPD（慢性阻塞性肺病），以及腫瘤放化療患者、服用免疫抑制劑的患者，以及體重指數大於35的特別肥胖的人。

鍾鳴表示，針對上述人群，一方面在疫情流行期間要儘早地構築免疫屏障，推薦完成疫苗接種。另一方面，在整個社會面流行的情況下，這些人群要做好個人防護，不被感染是最好的。「平時保持社交距離、出門戴口罩、在密閉空間里通風，這些防控措施對他們來講如今依然適用。」

隨著病毒的變異，Omicron變異株的致病力已大幅下降，那麼重症患者的救治問題，會否較兩年前的情況更好？鍾鳴指，這還不能太樂觀的估計，醫療機構仍要做好足夠的警惕。雖然患者重症率大幅降低，但未來感染者基數卻大大增加，這就代表重症患者絕對數量不一定很小，「從我們整個人口結構來看，脆弱人群還是有一定比例的，而這些脆弱人群如果同時都發病，並且成為重症患者，那對醫療機構而言壓力是非常大的。」

談及對未來的展望，鍾鳴認為，現在是在打一場有準備的仗，只要大家齊心協力，真正做到齊心協力，共同度過可能在幾個月裡出現的感染高峰，咬牙堅持過去，那根據病毒的規律，疫情就會逐漸平穩，社會生活將歸於正常。

據悉，鍾鳴是2020年上海首位奔赴武漢抗疫的醫學專家，被譽為「最早逆行者」，曾在金銀潭醫院新冠重症病房工作75天。最近三年，他還作為國家新冠肺炎危重症臨床救治專家組專家、國家聯防聯控機制醫療救治專家組成員頻頻出現在重大疫情現場，救治重症患者。