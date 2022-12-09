方艙醫院未來用途引熱議　國家衛健委：將改造成亞定點醫院

近日內地優化疫情防控的「新十條」措施公布，防疫措施再鬆綁，但由於內容未提及方艙醫院，引發外界擔憂各地搶建的方艙醫院可能成為爛尾工程，已建好的方艙未來用途也引發網民熱議。



12月9日，國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示，要把方艙醫院升級改造成「亞定點醫院」，指的是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。



焦雅輝也強調，之前新冠陽性是去定點醫院，接下來所有醫療機構都要接診陽性患者，不得以核酸結果來區分是否接診，患者不用擔心醫院不接診。

焦雅輝指出，為更好地滿足和適應下一階段醫療服務的需求，將指導各地加強醫療資源的準備和建設。一是進一步做好發熱門診的建設。二級以上醫院都要開設發熱門診，應設盡設，應開盡開，盡最大可能來滿足人民群眾就醫需求。

國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝。（新京報）

二是指導各地加強定點醫院醫療資源的準備。定點醫院醫療資源準備，一方面是重症床位的準備，還要提高其綜合診療能力，包括要設定血液透析中心、分娩室、兒科等，另外，要組建多學科診療團隊，以提升定點醫院的綜合醫療服務能力。

三是要以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。亞定點醫院就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

四是二級醫院重症資源的準備，要求各地把二級醫院重症監護科和重症監護病房按照標準進行改造，作為三級醫院重症資源的重要補充。

廣州市11月開始啟用19個方艙醫院。（南方+ ）

五是三級醫療機構重症資源的擴容和改造，要求三級醫院綜合ICU要達到床位總數4%的比例。焦雅輝指出，所有這些擴容和改造工作，各地務必在12月底之前完成。

焦雅輝也指出，目前全國的重症醫學床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構重症醫學床位是10.65萬張。重症醫學床位接近10萬人10張的水平。重症醫學的醫師總數是8.05萬人，

此外，「可轉換ICU」儲備醫師10.6萬人，重症專業的護士是22萬人，另有「可轉換ICU」護士是17.77萬人。

方艙醫院走入歷史？

此前內地官方堅持「動態清零」，山東耗資200多億元（人民幣，下同)興建永久性方艙醫院，廣州市南沙體育館改建的方艙醫院上月才啟用，但根據內地防疫新十條，對於無症狀和輕症都允許居家隔離，之前收治確診病患、強制隔離的方艙將醫院未來用途引發討論。

2020年2月5日，武漢首個方艙醫院——江漢方艙醫院，開始接收新型冠狀病毒感染的肺炎輕症患者。（新華社）

《第一財經》報道，從50多份地方政府方艙隔離專項債項目文件來看，疫情期間方艙醫院、隔離點基本沒收入來源，收益多數來自於非疫情期間的租賃收入等。據了解，此前內地傳出有「亂拉民眾進方艙」，以賺取一人3500元補貼的亂象。

《第一財經》報道，許多地方將方艙醫院、隔離點等租給醫院運營，醫院按年上繳固定租金；有的地方提出將方艙醫院、隔離點在非疫情期間，當作賓館、辦公樓、商店門面、倉庫等對外出租取得收入。有的提出租給養老機構、高校。有的地方提出將項目作為國際博覽中心出租取得收入等。