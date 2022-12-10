疫情｜內地昨增1.3萬宗本土個案　通報感染人數連續數日下降

內地的本土新冠疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（9日）新增13585宗本土感染，當中包括3034宗確診個案及10551宗無症狀感染者；另有新增226宗境外輸入感染個案。



本土確診個案方面，廣東1115宗、北京924宗、重慶240宗、海南122宗、河南104宗、四川100宗、福建80宗、浙江71宗、山東63宗、雲南39宗、遼寧38宗、內蒙古35宗、黑龍江21宗、陝西20宗、貴州14宗、上海13宗、江蘇12宗、湖北11宗、河北4宗、山西4宗、安徽2宗、湖南1宗、廣西1宗，當中含313宗由無症狀感染者轉為確診。

本土無症狀感染者方面，重慶2248宗、廣東1819宗、北京1308宗、黑龍江769宗、山西643宗、陝西452宗、山東396宗、天津291宗、上海259宗、江蘇237宗、湖北235宗、雲南228宗、吉林173宗、青海170宗、四川158宗、河北132宗、浙江127宗、寧夏124宗、遼寧115宗、福建106宗、海南103宗、廣西101宗、貴州58宗、內蒙古57宗、安徽56宗、甘肅56宗、河南51宗、江西27宗、新疆21宗、湖南17宗、西藏14宗。

截至9日24時，內地現有確診個案41559宗（159宗為重症），尚在醫學觀察的無症狀感染者296639宗（境外輸入1705宗）。