據報中港或於春節前免檢疫通關　內地網民曝福田口岸近日重亮燈

內地放寬防疫政策後，會否進一步縮短對入境人士的隔離日數引起廣泛猜測，惟官方尚未作出回應。據《南華早報》引述消息人士稱，中港兩地或於農曆新年前免檢疫通關，但旅客或仍被要求接受3天的醫學監測。



《南華早報》引述消息人士稱，中港兩地或於農曆新年前免檢疫通關。（資料圖片）

報道指，兩名內地官方的消息人士表示，農曆新年假期之前，「很有可能」啟動「大規模」免隔離旅行試點計劃。目前，這項試點計劃正在考慮之中，若獲得批准，港人可能會被允許免隔離前往內地。

兩名消息人士續稱，該計劃將允許足夠大的配額，以滿足大多數港人節日期間過境的需求，但旅客仍將被要求接受三天的醫學監測。

一位北京的官員亦表示，過去幾年，許多港人未能與在內地的家人團聚，確實希望今年能有所不同。談及通關配額時，他表示，或會「遠高於」兩地去年達成的2000至3000人目標。

不過，該名官員就認為，全面重新開放可能要等到「後期」，這取決於中央政府是否對內地醫院能夠應對大量輸入個案有信心，「中央政府需要謹慎對待這個開放，因為這可能導致廣東和其他鄰近省份的感染個案飆升，給當地醫療系統帶來壓力。」

另有一名深圳的官員透露，內地與香港之間的陸路邊檢站正在為放鬆入境管制開展一些準備工作。「包括檢查已經閒置兩年多的移民系統和硬件，未來幾周還將進行大規模的清潔和消毒。」

據《香港01》觀察，近日有不少居住於深圳福田口岸附近的居民，都在內地社交網絡中發布圖片指，福田口岸二層、三層及外側的燈時隔兩年多重新點亮，似乎已開始進行準備工作。