國家市監局：嚴禁哄抬涉疫物資物價　堅決杜絕發「疫情財」

內地放寬防疫政策後，藥品、快測試劑等用品出現搶購潮，甚至有商家藉此機會抬高售價。國家市場監管總局周六（10日）發布提醒，稱要防範和制止網絡交易不當行為，確保依法合規經營。



市監局稱，要嚴格落實平台內經營者管理責任，強化對平台內經營者及其經營活動的審查監控，嚴防平台內經營者實施虛假宣傳、欺詐等行為，堅決杜絕平台內經營者發「疫情財」情況出現，及時依法對違反法律法規的平台內經營者採取必要措施。

市監局表示，要嚴格落實涉疫物資保障供應責任，對涉疫物資日常採購、供應情況加大監測力度，適當增加庫存儲備，加強備貨補貨、倉儲調度、物流配送，保障防疫用品、基本生活物資的供應，確保供應不斷不亂。不得任意取消訂單、隨意更換商品，保障配送不停不慢，助力產業鏈供應鏈穩定暢通。

市監局指，要嚴格落實涉疫物資價格穩定責任，嚴格按規定明碼標價，準確清晰標示商品的品名、數量、價格和計價單位等信息。嚴禁哄抬物價，囤積居奇，捏造、散布漲價信息，造成商品和服務價格過高過快上漲。主動管控異常定價行為，保障防疫用品、基本生活物資價格穩定。

此外，市監局還對落實食品安全和產品質量責任、落實消費者權益保障責任、落實化解網絡消費糾紛責任、落實配送騎手管理和保障責任、落實政企協同共治責任等作出具體要求。