應戴盡戴！浙江一地發布全民戴口罩通知 　N95口罩價格漲2.5倍

內地周三（7日）宣布10項新防疫措施，大幅放寬隔離、檢測及使用健康碼等措施。各省陸續寄出優化防疫政策，作為早一步開始優化防疫的地區，浙江省4日已宣佈宣布全省居民進入公共場所以及搭乘公共交通不再查驗核酸碼，甚至不再查驗健康碼或掃場所碼。



不過，位於浙江省的北部的桐鄉市9日發布通知稱，決定在全市進一步開展「全民戴口罩」行動，更指出對因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果的，將依法追究相關責任。



桐鄉市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布通告稱，凡在桐鄉市域內工作、生活、學習、出差、旅行的所有人員，全部納入「全民戴口罩」行動範圍。

11月30日廣州的疫情防控新聞發佈會，幾位發言人自2019新冠疫情爆發以來，第一次在新聞發佈會現場開口前摘下口罩。被視為是一個標誌性事件。（搜狐）

通知規定，醫療衛生機構醫護人員、郵政快遞外賣行業等重點崗位、單位從業人員在崗期間必須「應戴盡戴」。場所部分，民眾到醫療衛生機構就診；進入商場和超市、農貿和集貿市場、餐飲場所、酒店旅館、交通場站和公共交通車輛、景區景點、文體場館和場所、娛樂和休閒場所等都須配戴口罩。

通知指出，對因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果的，將依法追究相關責任。

該通知指出，廣大市民群眾、外來人員應當好自身健康第一責任人，把佩戴口罩當成一種義務，當作日常生活標配，切實做到「應戴盡戴」、「凡進必戴」和「規範佩戴」。通知強調，科學佩戴口罩是預防新冠肺炎、流感等呼吸道傳染病最經濟、最有效、最實用的措施。

N95口罩價格漲2.5倍 天貓：正常調價

據了解內地放寬防疫政策後，民眾趕赴各大藥店退燒止痛藥及N95口罩，電商平台上的價格也一路瘋漲。

《九派新聞》報道，12月9日，安女士在美團平台給女兒購買了10個N95口罩，花費45元（人民幣，下同），單個口罩價格近5元。她表示，由於家附近的藥店口罩脫銷，擔心女兒健康，不得不花高價買。在半個月前，她為家人購買的N95口罩一個不到1元。

N95口罩在內地價格飆漲。（路透社）

另有網民曬出自己前段時間的訂單記錄。截圖顯示，50個N95口罩花費75元，而今日，同商品價格已經漲至50個189元。

對此天貓官方客服表示，店舖對售賣商品進行價格的調整，屬於正常商品調價，不涉及違規問題，同時，監管部門會對商家所售賣商品進行監管。