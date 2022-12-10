放棄清零中國醫療或現災難性衝擊　美前財長：未來6個月仔細觀察

美國前財長薩默斯（Larry Summers）說，中國放棄冠病（新冠疫情）清零方針可說是數十年來最大的政策轉變，但中國醫療系統可能面臨「災難性」衝擊的風險，並對中國產生強大但不可預測的影響。



彭博社星期五（12月9日）報道，薩默斯在彭博電視的「華爾街周」節目中說，目前還不知道中國的防疫政策轉向將如何收場，「會成為回歸世界現實的成功範例呢，還是導致中國醫療體系出現災難性、信譽蕩然無存的表現？」



他認為，外界目前看到的可能會是幾十年來中國最大規模的政策試驗。國務院星期三公佈優化防疫措施「新十條」，不再進行大規模封控和集中隔離，並要求嚴格限制和精確進行高風險區域的劃分。

12月7日晚，廣州地鐵體育西站，工作人員撕掉站內健康碼掃碼指引。（視覺中國）

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鑒於中國加速防疫政策的轉向，經濟學家們紛紛上調對2023年中國經濟增速的預測。摩根大通星期四預計，明年中國「可能實現」5%左右的經濟增速，但這要取決於在多年防疫封控後新領導團隊如何操盤重開。

薩默斯還稱，外界所有人都一直在仔細觀察中國，但在未來六個月，「我們必須更仔細地觀察中國，中國很有可能在六個月後成為一個與今天完全不同的國家。」

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本文獲《聯合早報》授權轉載

