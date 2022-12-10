稱感覺「涼涼的，舒服」　安徽六旬漢2天吃24粒連花清瘟被家人斥

內地放寬防疫措施後，多地民眾開始購買藥物以備不時之需。專家亦就此多次呼籲要對症下藥，並稱無症狀感染者和輕症患者不服藥亦可自癒。

不過，安徽阜陽一位六旬老人就「操之過急」，在沒有任何病徵及醫囑的情況之下，竟在兩日內吞下24粒連花清瘟膠囊，還稱「涼涼的，舒服」。



安徽一位六旬老人兩日內吞下24粒連花清瘟膠囊，已被家人批評教育。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，老人的孫女介紹指，爺爺今年67歲，數日前家人在當地藥房買了10盒連花清瘟膠囊、10盒連花清瘟顆粒以及一些退燒藥。

惟藥物購回不到兩天的時間內，10盒連花清瘟膠囊就少了1盒。在家人詢問下才得知，這1盒內的24粒藥竟被全也爺爺吃掉，「爺爺沒事兒就吃兩個，還說吃了之後涼涼的，舒服。」

孫女表示，他們一開始買藥的目的是為了防範新冠病毒，沒想到爺爺提前吃了。她又說，目前爺爺沒有任何不適症狀，家人亦已對其批評教育。

連花清瘟膠囊。（微博＠我是衝鋒隊小陳 ）

據早前報道，中成藥連花清瘟主要成分為連翹和金銀花，還包括炙麻黃、板藍根、薄荷腦、廣藿香、紅景天等，可起到清瘟解毒、宣肺泄熱的作用。早前被作為新冠病毒輕型、普通型患者的治療藥物。

有內地專家亦曾表示，連花清瘟不是預防藥物，不可隨意服用。特別是老人、兒童等特殊人群，更需謹慎用藥。