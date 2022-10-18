抗疫千日｜共10278人不治　粗死亡率0.56%　7日平均最近降至0.14%

由2020年1月23日本港證實首宗新冠病毒個案以來，今日（18日）剛好踏入第1,000日。五波疫情中，最少有45款病毒株襲港，至近日才似乎終見到疫情完結的曙光。《香港01》整合近三年來的疫情數據及港府的防疫措施，分析新冠肺炎的走勢及探討未來復常之路。



綜合五波疫情，截至昨日（17日）有10,278名患者死亡。雖然第五波疫情死亡數字急升，但粗死亡率卻不斷下降，染疫死亡的比率由第三波高峰期時的2.08%，已下降至0.56%。最嚴重的第五波疫情，七日平均死亡率由巔峰4.85%，在近期已降至0.137%極低水平，沒有因為放寬社交距離措施及入疫檢疫而反彈，主要差別是近月接種疫苗人口大增，打了三針的人口已達八成。



政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅認為，第三波多院舍長者確診，故令死亡率直線上升，而隨着第五波開始本港有不少人接種疫苗，死亡率已較以前大幅減少。



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累計183.8萬人確診 單日最多7.7萬宗

新冠肺炎襲港千日，據理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊分析本港多個個案的基因排序，發現這近三年來最少45款病毒株襲港，當中25款為Omicron的病毒株。

《香港01》整合由2020年1月23日至昨日的疫情確診、入院及死亡數據，由於第五波流行的Omicron的病毒株的傅播性比較高，故其染疫人數亦為五波疫情之冠，高峰期時一日有高達76,991人染疫，而累計確診人數為1,830,578人染疫。五波疫情總計1,837,848人確診。

醫療體系崩潰 病人醫院「與屍共眠」震撼

染疫人數上升，大大增加本港醫療負擔。醫療體系在今年2、3月崩潰，大批確診者被迫在寒天下在露天地方等候入院，伊利沙伯醫院更出現病人「與屍共眠」的人間慘劇。港府亦因而一改將每個確診個案都送入醫院及社區隔離設施的要求，讓大部份確診者可以居家抗疫，新冠肺炎的入院率亦由過往的100%，到現時最多只有6%確診病人須入院治療。

▼伊院病房內驚現床上病人、地上屍袋▼



▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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現八成入院確診病人因長期病患引發併發症

孔繁毅表示，現時的入院病人只有20%有肺炎，其餘均為因有長期病患而引發的併發症，大多都是80至100歲的長者。他相信相關比率難以再下降，「其實都少咗好多人入院，我哋（瑪麗醫院）6月嗰陣都係得40人，比起以前收近300人，已少咗好多。」若日後世衞宣布新冠肺炎大流行已結束，則有可能可以將相關患者當為感染上呼吸病毒般看待。

到時就只有感染新冠，又要用呼吸機或高純度氧氣病人，才需要入去隔離病房。 政府專家顧問孔繁毅

重症比例降至二十分一 新輸入個案多為年輕人

至於確診的重症比率，雖然醫管局在第五波疫情期間，未有提供重症人數的數字，故未計算相關比率。孔繁毅表示，隨著本港疫苗接種率上升，至今已有80%人已接種三劑疫苗，加上曾染疫的人數多，在混合免疫下，第六波（即由今年6月起計）的重症比率明顯較少，「二十個人先有一個」，而第一波至第五波的重症比率則相若，「十個人就有一個重症。」

近日輸入個案佔單日整體確診的比率由2月底的0.01%上升至7.59%，被問到近日放寬入境限制會否加強本港醫療負擔，孔繁毅表示，輸入個案通常都為年輕人，身體較為健康，故毋須擔心輸入個案會加重本港的醫療負擔。

政府專家顧問孔繁毅認為，本港的新冠死亡率一直較全球低，即使第一波疫情時，粗死亡率亦只為逾1%，但該病毒在歐美等地死亡率卻上升至5%左右。（夏家朗攝）

第三波粗死亡率最高 比五波總數高4倍

雖然第五波疫情染疫數字為過去幾波的144倍，令到死亡人數亦急升，但五波以來粗死亡率最高的卻是第三波疫情，該波疫情只有3,817染疫卻有100人死亡，粗死亡率為2.62%；相反第五波死亡數字雖然高企，至今有逾10,065人死亡，但其粗死亡率只有0.55%，比第三波低八成，即第三波比第四波高4倍。

第五波疫情可分為兩階段，第一階段為去年12月底至5月，其七日平均死亡人數在3月中曾高達約286人，七日平均死亡率高峰期曾一度升至4.85%；第二階段則為6月起至今，其高峰期七日平均死亡人數亦只有14人，而七日平均死亡率於近日亦已跌至0.137%。

孔繁毅解釋第三波粗死亡率高原因

孔繁毅解釋，本港的新冠死亡率一直較全球低，即使第一波疫情時，粗死亡率亦只為逾1%，但該病毒在歐美等地死亡率卻上升至5%左右。他認為此歸功於本港採取「早發現、早隔離、早治療」，及早讓確診患者得到治療。

他認為第三波疫情死亡率飄升，是因為該疫情確診的大多為院舍的長者，加上當時未有疫苗接種，令死亡率急速上升。雖然第四波疫情亦有不少長者確診，但確診者大多是較健康的長者，如「歌舞群組」等會經常走動，故死亡率則相對較低。

▼第一波確診患者▼



孔繁毅續指，第五波疫情雖然與第三般疫情般有很多院舍長者染疫，但由於當中也有不少人已接種疫苗，故死亡率並未如第三波般有飄升，而現時第六波的死亡率更因有混合免疫及更多人接種疫苗而下降至0.08%，「比起流感更低。」

過往每次引發新一波的疫情，均源於本港的輸入個案將新的變異病毒株帶入社區。近日衞生署頻頻驗出變異病毒株，似乎響起下一波疫情的警號。不過，孔繁毅認為，本港仍有混合免疫屏障可抵擋下一波的疫情，故即使再有新變異病毒株成為主流，亦不會增加新冠的重症率及死亡率。