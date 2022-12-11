廣東今日開始迎冷空氣「三連擊」　未來一周氣溫降至最低8度

中央氣象台昨日（10日）發布，近期冷空氣活動頻繁，先後有三輪冷空氣接連入侵，北風占主導，中東部地區的氣溫將一路走低，氣溫零度線也將往南擴張；同時雨雪天氣較弱，全國大部地區乾燥多風。

10日至11日迎首輪弱冷空氣，長江以北地區將有4℃至6℃的降溫，局地降溫8℃左右，並伴有4至5級偏北風，陣風7級左右。

廣東受三輪冷空氣影響，今日（11日）已迎來第一輪，未來一周氣溫將階梯式下降。



中央氣象台預計，11日至14日將形成第二輪較強冷空氣，中東部大部地區氣溫將下降4℃至8℃，內蒙古東部、東北地區降溫可達10℃以上，北方地區風力4至6級，陣風7至9級。15至17日將迎第三輪，與前兩股相比，它的實力強勁、影響範圍也更大，南方地區也將受到影響。

廣東今日發布低溫警告，11日至12日各地氣溫略降1℃～2℃。受到菲律賓東部洋面的熱帶低壓和弱冷空氣的共同作用，11日到13日南海東北部海面、台灣海峽、巴士海峽、粵東沿海及海面的風力將先後加大，且持續時間較長。

12日，珠江三角洲南部和粵東市縣多雲間陰天，其餘市縣晴到多雲。早晨最低氣溫：韶關和清遠的北部市縣6℃～9℃，粵北的其餘市縣和肇慶9℃～12℃，南部市縣14℃～17℃，其餘市縣12℃～14℃。

14日、16日將分別迎來第二輪與第三輪，屆時廣州、深圳等市氣溫將降至最低8℃。廣東氣象台提醒，冷空氣來襲、天氣乾燥，請民眾適時添減衣物，謹防感冒。使用燃氣熱水器時注意通風，避免一氧化碳中毒。

另外，深圳森林黃色預警信號持續生效，請市民注意用火、用電安全，嚴禁野外一切違規違章用火。