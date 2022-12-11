深圳：明起粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」　無需指定地點交貨

內地早前宣布「新十條」放寬防疫措施，行政長官李家超今日（11日）會見傳媒時透露，已與廣東省政府及深圳市政府達共識，放寬兩地物流限制，跨境司機毋須再在指定地點交收貨物，可以回復「點對點」交收貨物。

深圳市人民政府口岸辦公室今日傍晚公布，明日（12日）凌晨0時起，粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式，意味跨境司機無需再於指定地點交收貨物。



深圳市人民政府口岸辦公室的公告如下：

一、運輸模式調整。自2022年12月12日零時起，粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式。

二、嚴格預約作業。跨境司機入境前通過「跨境安」系統預約申報當次入境作業信息。每次申報限當次入境有效，再次入境需重新申報。原則上當天入境、當天返港。如確有需要在廣東省過夜住宿的，入境前須在「跨境安」系統申報指定住宿點。

三、入境防疫要求。跨境司機在口岸香港側進行核酸快檢和抗原檢測，憑核酸快檢陰性和抗原陰性前往廣東；憑粵康碼上48小時內核酸陰性證明入境，可以在口岸廣東側做常規核酸檢測。陽性跨境司機自確診之日起8天內不得入境。

四、健康管理措施。跨境司機入境後粵康碼賦黃碼、全程閉環管理，配戴N95/KN95醫用口罩。

五、違規實施懲戒。跨境司機在廣東省內違反法律法規及疫情防控措施，將被暫停作業資格。情節嚴重的，依法追究法律責任。