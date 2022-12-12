中疾控專家：對回歸正常生活要有耐心　新冠肺炎終會降為丙類丙管

隨着內地防疫「新十條」出台，各地陸續調整核酸檢測、隔離、風險區劃定等防控措施，關於何時將新冠肺炎從「乙類傳染病甲類管理」（乙類甲管）調整為「乙類傳染病乙類管理」（乙類乙管）的問題亦引起熱議。

中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光接受《環球時報》專訪時表示，是否調整取決於大眾對病毒特點的科學認識是否達成共識，「對於回歸正常生活，我們要有信心，更要有耐心」。



2020年1月20日，國家衛健委發布1號公告稱，將新冠肺炎納入法定傳染病乙類管理，採取甲類傳染病的預防、控制措施。談及新冠肺炎最初的管理分類，他表示，新冠肺炎之所以最初劃歸到「乙類甲管」，主要是因為疫情早期病毒來勢洶洶，傳播快、病死率高。

截至目前，新冠病毒已從最初的原始毒株，平行進化出Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等變異株，眼下Omicron變異株及其進化分支成為優勢流行株。國內外的大量研究顯示，Omicron變異株呈現出傳播力強、傳播範圍廣，但致病力顯着減弱的特點。

國務院聯防聯控機制近日出台疫情防控「新十條」，列明不得採取各種形式的臨時封控，以及允許輕症、無症狀感染者和密切接觸者自行居家隔離等，進一步縮小管控範圍。有輿論甚至是學者認為，應將新冠肺炎調整為「乙類乙管」。

多地取消常態化核酸檢測。（新華社）

曾光認為，隨着新冠病毒不斷向高傳播力、低病死率方向轉化，正由肺炎轉化為上呼吸道感染，絕大多數為輕症和無症狀感染者，一旦學術界確認這種變化趨勢已經穩定，達成共識，相信國家會在適當的時候調整傳染病管理的類別。

他表示，若將新冠肺炎按照乙類傳染病管理，就意味將對新冠肺炎的管理回歸到衛生系統的常規工作，依然要診斷、報告、管理每一宗病例，可以對病人和密切接觸者依法隔離，對污染的疫源地消毒，但不再由政府組織大規模的社區封控、中斷交通等措施。疫情防控將解除臨時的應急管理狀態，而回歸到傳染病的常態化管理階段。

曾光介紹，甲類傳染病需要採取強制性的社會管控對策，以防止疫情播散。乙類傳染病的管理措施則相對寬鬆，只需報告、診療、管理好每一個病例，實施必要的隔離和消毒措施。

至於丙類傳染病，發病率雖然可能很高，但絕大多數為輕症和無症狀感染者，病死率低，沒有可能、也沒有必要花費巨大的社會成本診斷、管理每一宗病例。因此，丙類傳染病屬於監測管理的傳染病，只需要及時發現並搶救危重病例，動態監測疫情演變趨勢、病原體變異和耐藥性變化，指導實施有效的預防對策，如接種流感疫苗、研發抗病毒藥物等。

他指出，2003年應對沙士（SARS），2009年應對新型H1NI流感，以及應對新冠肺炎都採取了「乙類甲管」。隨羓病原體的演變和疫情管控的需要，可以在適當時候將「乙類甲管」降級調整為「乙類乙管」，不再按甲類管理，甚至最終可以調整為「丙類丙管」。

他介紹，內地在2003年戰勝沙士後，僅名義上依然在列「乙類甲管」，但已無甲管之實。2009年入夏後，隨着新型H1NI流感的致病力大幅下降，內地亦調整為「丙類丙管」，納入流感的管理欄目，不再單列。

市民回復正常生活。（新華社）

曾光認為，目前正處於新冠發病率急劇上升之時，因此還不能輕言可以回歸到正常生活，只有經過新冠疫情的衝擊，待疫情穩定下來，當對待新冠只須像對待流感一樣實施監測管理，不再報告管理一般病例，而是把重點放在搶救重症病例、接種疫苗和加強個人防護上時，才能將新冠肺炎調整到丙類傳染病管理，大家才能回歸到正常生活。

他指出，在新冠肺炎防控政策的調整過程中，從乙類甲管調整至乙類乙管，是極為關鍵但艱難的一步，調整意味着對於新冠肺炎管理發生了質的變化，「一旦調整到乙類管理，未來再降到丙類傳染病管理，那就是水到渠成的事情了，我相信新冠肺炎最終也會降為丙類丙管的，對此我們要有信心，更要有耐心」。