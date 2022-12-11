內地「黑心」藥房捆綁多種藥品出售連花清瘟　市監局責令停業整改

日前內地公布防疫「新十條」，並給出新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表，包括連花清瘟顆粒／膠囊、布洛芬、阿司匹林等。

民眾紛紛購藥以備不時之需，但於此同時連花清瘟漲價、捆綁銷售等亂象開始層出不窮。



據內地《頭條新聞》今日（11日）報道，成都一女子在購買連花清瘟時，被藥店要求同時購買其他5種藥品，包括布洛芬、川貝枇杷膏等，最後共花費約200元（人民幣）才獲配到一盒連花清瘟。

成都市場監督管理局接到投訴後查證發現，該藥店出售連花清瘟時不僅捆綁銷售，還涉嫌抬高售價，工作人員也承認「基本上不會單獨出售連花清瘟」。目前市場監督局已責令該藥店停業整改，對於上游供應商、藥店的違規行為，將會進一步調查。

《天津日報》今日亦報道此類現象，有民眾舉報天津「老百姓」連鎖大藥房哄抬物價捆綁銷售連花清瘟。市監局查實該門店在銷售連花清瘟膠囊的過程中，搭配其他藥品銷售，涉嫌構成哄抬價格的違法行為。執法人員責令藥房整改，並對藥房負責人下達警告，及處以50萬元罰款。

天津市場監管部門提醒經營者，遵守法律，不得哄抬價格、囤積居奇，做到誠信守約，合規經營，自覺維護市場價格和公平競爭秩序。