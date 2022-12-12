疫情｜內地增8626宗本土感染　「通信行程卡」服務明起全面下線

國家衛健委公布，內地昨日（11日）新增8626宗本土感染，逾七成個案為無症狀感染。

中國信息通信研究院通知，明日（13日）起正式下線「通信行程卡」服務。「通信行程卡」短訊、網頁、微信小程序、支付寶小程序、 App等查詢渠道將同步下線。



內地新增2240宗確診病例，其中本土個案佔2171宗，包括廣東879宗，北京528宗，海南207宗，浙江106宗，重慶101宗，四川96宗，河南80宗，福建41宗，遼寧29宗，雲南19宗，黑龍江13宗，山東12宗，內蒙古、上海各11宗，江蘇10宗，湖南7宗，山西、湖北、陝西各4宗，河北、廣西、貴州各2宗，天津、安徽、西藏各1宗；另有69宗為境外輸入。

同日，內地新增6598宗無症狀感染，其中本土6455宗，包括重慶1744宗，廣東1468宗，北京609宗等，其餘分布在山西、黑龍江、天津、山東等28個省市自治區；另有143宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例37968宗，累計報告確診病例365312宗，5235人病亡。

「通信行程卡」服務下線

中國信息通信研究院通知，明日起正式下線「通信行程卡」服務。

「通信行程卡」是由工信部指導，中國信通院、中國電信、中國移動、中國聯通共同推出的行程查詢服務，提供用戶過往14天內到訪過的國家（地區）的行程，以及到訪過的國家（地區）和國內城市證明。

粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」

深圳市人民政府口岸辦公室公布，今日（12日）凌晨零時起，粵港跨境貨車運輸調整為「點對點」運輸模式，意味跨境司機無需再於指定地點交收貨物。

公告稱，跨境司機入境前要通過「跨境安」系統預約申報當次入境作業信息。每次申報限當次入境有效，再次入境需重新申報。原則上當天入境、當天返港。如確有需要在廣東省過夜住宿，入境前須在「跨境安」系統申報指定住宿點。

跨境司機在口岸香港側進行核酸快檢和抗原檢測，憑核酸快檢陰性和抗原陰性前往廣東；憑粵康碼上48小時內核酸陰性證明入境，可以在口岸廣東側做常規核酸檢測。陽性跨境司機自確診之日起8天內不得入境。