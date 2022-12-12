40款快測劑獲批上市　網購平台成交額增344%　企業聲明不隨意抬價

12月8日，國務院聯防聯控印發《新冠病毒抗原檢測應用方案》，民眾可自主進行抗原檢測。有需要的人員通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道購買抗原檢測試劑，進行自測。

據國家藥監局昨日（11日）發布，截至目前已有40款新冠病毒抗原測試劑獲國家批准上市。



《人民日報》今日（12日）報道，目前40個獲批的抗原測試劑可分為三類，分別是膠體金法、乳膠法和熒光免疫層析法。其中，熒光免疫層析法需要用到專業的檢測設備，並不適合民眾自行使用。目前可在家自測的試劑盒都是膠體金法和乳膠法抗原試劑盒。

其中，有28款採用膠體金法的產品，分別由廣州萬孚生物、北京熱景生物、深圳亞輝龍、浙江東方基因等公司生產。9款採用乳膠法的來自北京金沃夫、杭州奧泰生物、珠海麗珠等公司。另有深圳華大因源、北京華科泰、深圳易瑞生物3款熒光免疫層析法的新冠病毒抗原檢測試劑產品。

多家抗原試劑盒製造企業聲明不隨意抬價

近期，繼連花清瘟、布洛芬等藥物斷貨後，抗原檢測試劑盒也開始在部分藥房、網購平台出現斷貨情況。不少網絡商家標註，抗原試劑盒僅可預訂購買，顧客需下單後等待7至30日才能收到貨物。

北京部分藥房出現抗原測試盒供不應求現象。（視覺中國）

據《南方都市》報道，「京東健康」平台在11月28日至12月4日期間，抗原檢測試劑盒成交額環比增長344%。「叮噹快藥」的數據同樣顯示，11月下旬抗原試劑盒週訂單量相較上旬增長超8倍。

對於急速上漲的市場需求，亞輝龍生物、中原匯吉、熱景生物等多家企業發出關於進一步規範經營的聲明，呼籲各經銷商、合作夥伴嚴格遵守法律規定，恪守商業道德，在具有醫療企業經營許可證或藥品經營許可資質的商店銷售，同時嚴格落實國家市場監督管理總局《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》要求，嚴守「九不得」紅線，依法合理制定價格，嚴禁哄抬價格、相互串通操縱市場價格，擾亂市場價格秩序。