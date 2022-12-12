內地專家：快測對大部分人意義不大　顏值高不易染疫有一定道理

內地近日放寬疫情防控措施後，藥店及線上電商平台也出現了快速測試包供不應求的現象。

有內地專家表示，快測對大部分人來講意義不大，原因包括快測有可能出現假陽性，以及很多患者的症狀比普通感冒還要輕等。



四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任，四川省新冠肺炎醫療救治專家組成員余德海。（《封面新聞》）

內媒《封面新聞》12日報道，四川省第二中醫醫院呼吸與危重症醫學科主任，四川省新冠肺炎醫療救治專家組成員余德海接受採訪時表示，快測對大部分人來講意義不大，但可減少感染擴散。

余德海解釋，快測只是對病毒「外衣」的識別，因此有可能出現「假陽性」的現象。余德海又稱，快測的結果只能反映是否被感染，而不能分型（普通型、輕型、重型、危重型）；再者，Omicron患者目前多為無症狀感染者，很多患者的症狀甚至比普通感冒還輕，普通型和輕型患者一般7～10天就能自癒。

不過余德海又稱，快測陽性的患者居家隔離及居家治療，能減少流動性，進而減少病毒的傳播。

「長得好看」顯示健康狀態較好

報道稱，內地網絡近日流傳「顏值高的人不容易得新冠」等說法。余德海表示，「顏值高」、「長得好看」通常意義上指的是一個人的狀態比較好，中醫上也可表示一個人的「先天之本」很足，一定程度上能夠反映出他「吃得好、睡得好、心態好」，也能顯示出他的健康狀態較好。

余德海又補充稱，一般情況下，長得好看的人通常自信心比較高，自信心也能提高抵抗力。因此，他認為，顏值高的人更不容易感染新冠，這種說法有一定的道理。

余德海又稱，「另外，平時多運動，多吃蛋白質等營養物質能讓我們有一個好身體。身體好了，抵抗力提高了，一方面可減低病毒感染的機率；另一個方面，就算感染，症狀也會更輕，不容易出現重型及危重型」。