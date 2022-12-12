疫情｜多地藥房連花清瘟遭掃光　工信部商請各地委託生產

日前內地公布防疫「新十條」，並給出新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表，包括連花清瘟顆粒／膠囊等。民眾紛紛購藥以備不時之需，但於此同時北京等多個城市出現了搶購熱潮，漲價、捆綁銷售等亂象開始層出不窮。

據內媒《經濟觀察網》12日（周一）報道，一則名為《關於商請協助推薦連花清瘟膠囊（顆粒）委託生產企業的函》在市場間流傳，該函件落款單位為工業和信息化部消費品工業司。《經濟觀察網》從國家工信部以及以嶺藥業雙方確認了這一函件內容屬實。



據網上流傳的《關於商請協助推薦連花清瘟膠囊（顆粒）委託生產企業的函》稱，「相關省、市、自治區工業和信息化主管部門：近期，石家莊以嶺藥業股份有限公司（以下簡稱：以嶺藥業）生產的連花清瘟膠囊（顆粒）市場供應緊張，為推動增產擴能、緩解供應緊張局面，請你單位協助推薦本地符合相應條件的中成藥生產企業，與以嶺藥業對接委託生產事宜。我部負責牽頭協調相關生產合規手續，委託生產的產品優先保障你省需求」。

報道指，工信部一位工作人員表示，聯繫各地委託生產連花清瘟藥品工作的具體部門是該部消費品司醫藥發展處。

以嶺藥業方面的一位負責人回應稱，此舉是源於工信部的要求，希望能夠加大產能生產連花清瘟產品。