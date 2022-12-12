北京市：周日發熱門診接診2.2萬人為一周前16倍　疫情快速擴散

隨著冬季來臨加上內地放寬防疫政策，內地多地的發熱門診患者近日明顯增加，不少發熱門診大排長龍。

北京市衛健委12日（周一）在疫情防控工作新聞發布會表示，近日當地的發熱門診就診量和流感樣病例數明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。在11日（周日），全市發熱門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍。



+ 2

北京市衛健委又表示，疫情防控政策優化調整後，大量新冠病毒感染者選擇居家康復，全市在院診斷新冠感染者數量及核酸檢測數量均呈下降趨勢。

12月5日至11日流感樣病例監測數據顯示，全市二級以上醫院監測流感樣病例數1.9萬人，較上一周上升6.2倍。120急救電話呼入量急劇增加，12月9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬次，達到常態時的6倍。同期，全市方艙醫院和定點醫院入院量持續下降，出院量持續增長。

12月8日至11日，全市方艙醫院和定點醫院共入院5517人，出院2.1萬人；日入院人數從1762人降至1064人，日出院人數從4723人增長至5061人；方艙醫院床位使用率明顯下降，從12月8日的56.3%降至11日的32.3%；定點醫院床位使用率從66.7%降至58%。

北京市衛健委又表示，從新冠病毒傳播的速度和波及的範圍上看，當前北京市疫情快速擴散蔓延的趨勢仍然存在。