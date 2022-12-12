北京投放2500萬快測試劑保障供應　倡輕症者居家治療緩解醫療壓力

今日（12日），北京召開新冠疫情防控工作新聞發布會，針對近期北京抗原測試盒、藥品口罩等防疫物品短缺現象，市藥監局副局長王厚廷介紹，今日一次性投放2500萬新冠抗原檢測試劑，保障市場供應。



王厚廷表示，為保障居民基本用藥需求，北京市正全力調配貨源，保障醫療物資用品供應，檢測重點醫藥公司市場供需情況。在全國調配貨源，協調北京市防控藥品生產企業與經營企業藥店對接，開通綠色通道，打通藥品供應「最後一公里」。

北京市政府新聞發言人徐和建稱，當前疫情的快速發展導致醫療服務、藥品供應在短時間內面臨較大壓力，倡導民眾按需購買藥品、分類就診，不盲從、不跟風。民眾若有輕微不適，可按照《居家康復專家指引》、《居家康復實用手冊》，居家觀察治療或社區衛生服務中心就診。

他請民眾關心愛護一線醫護人員，「廣大醫護工作人員是我們抗疫最寶貴資源」；一線醫護亦應加強自我防護，合理安排輪休，確保防疫規範操作。

徐和建強調，優化防疫措施落實過程中，難免會有不同聲音，也會有謠言傳播。希望民眾「不信謠、不傳謠」，從權威渠道、專業部門獲取科學防護知識和信息，每個人都應將早日恢復正常生產生活秩序當做共同目標，作出應有貢獻。