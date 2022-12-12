疫情｜內地醫院面臨考驗多地求診難　傳北京數千癌症病人無法化療

隨著內地放寬防疫政策，當局要求所有醫療機構都要接診核酸陽性患者，各地醫院面臨著新一輪的考驗。多地醫院傳出因為醫護人員染疫而人手短缺，民眾求診也不容易。

其中內媒《財新周刊》引述北京的病人組織義工聲稱，近期發現當地有數千人無法正常化療。河北石家莊一名肺癌病人近日病情加重，8天後情況轉為高危始獲醫院收治。



圖為近日內地一家綜合醫院的急救室走廊，可見連走廊也有不少病人，有病人需躺在地上。（《鳳凰Times》）

河北有醫院一半醫護人員染疫

《鳳凰Times》12日報道指，河北一家三甲醫院有近300名醫護人員。從12月3日開始，該院至少有一半的醫護人員染疫。平日裏醫院就面臨醫護人員嚴重不足的問題，如此一來，未染疫的人只得身兼多職。

報道又指，該醫院有1000多個床位，由於三分之二都留給新冠陽性患者，只好「犧牲」其他病人，如果不是生命垂危的病人就直接拒診。

北京有醫院不准員工快測

報道更指，北京某知名醫院的醫生聲稱，自己有很多同事感染了，「現在醫院不讓我們自己查核酸和抗原，這樣大家就不知道是不是有問題」。因此即便已感染的醫護人員，也可能繼續工作。

北京發熱門診患者近日明顯增加（點圖放大）：

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北京數千人無法正常化療

內媒《財新周刊》12日報道指，北京一名三級醫院骨科醫生稱，近期門診發現多名陽性患者，醫護因為密接或感染已經減員20%，剩餘的醫生只能更密集地排班。

廣州一名內科醫生也表示，醫院抽調了200多名醫護人員支援方艙，至今未歸，醫護人員嚴重不足。

一名北京肺癌患者家屬表示，他外公原本應該在11月25日到北京大學腫瘤醫院接受化療，但由於病區發現陽性患者而全部關閉，外公只能一直等待，醫院也不清楚何時能覆診。

這名患者家屬更表示，北京不少醫院的腫瘤科都已停診，只收治危重病人。他在一個病友組織當義工，近期發現有數千人無法正常化療。他所在的病友組織整理了北京還能做化療的醫院名單，發現僅中日友好醫院等9家醫院可以預約。

石家莊肺癌病人苦等8天始獲收治

除了北京外，多地也出現求診難的現象。報道指河北石家莊一名女性肺癌病人在11月20日病情加重，但醫院通知病床緊張，無法住院。至11月28日，該女子被查出高危併發症肺栓塞，血氧率一度低至65%，幾經輾轉才住進一家三甲醫院的隔離病房，五天後被檢出新冠陽性。

哈爾濱腎病患者停洗腎

哈爾濱一名腎小球腎炎患者表示，他原本需要每2天洗腎一次，但已經暫停6天，原因是醫院出現陽性患者，透析室幾乎所有醫護人員都被隔離。

山東青島一名母親表示，她四歲的孩子發燒至39.5度，因周邊發熱門診關停，只能在家中自行服藥。三天後孩子高燒未退，她打遍全市大醫院、小診所的電話，跑了三家醫院，終於找到一家同意收治孩子的新冠定點治療醫院。

當局鼓勵醫療機構在線醫療新冠

12日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組發布《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》。通知明確，醫療機構可以通過互聯網診療平台，在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。

通知又稱，為方便人民群眾獲得健康諮詢、就醫指導、預約診療等服務，降低交叉感染風險，鼓勵醫療機構提供24小時網上諮詢服務，為兒童、孕產婦、老年人、透析患者和合併基礎疾病的患者提供就醫及心理諮詢、用藥指導等服務，同時積極開展分時段精準預約，縮短患者到院後等待時間。