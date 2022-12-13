富力地產總裁張力據報涉行賄在英國被捕　以1.4億保釋或引渡美國

據報，中國綜合實力最強的房地產企業之一的富力集團創始人、聯席董事長及總裁張力，在英國因涉嫌行賄被拘捕，目前正面臨引渡程序。

對此，富力集團周一（12日）深夜發表聲明稱，張力因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，集團正針對此錯誤指控採取法律行動。



12月12日，張力以1500萬英鎊（約合1.4億港元）保釋，並向美方就引渡提出異議。（微博）

彭博報道，11月30日，張力此次被倫敦警方拘捕是因美國方面指控其通過提供回扣和資金的形式獲得了在美國加州的開發項目合同，正面臨引渡程序。12月12日，張力以1500萬英鎊（約合1.4億港元）保釋，並向美方就引渡提出異議。據了解，這是英國法院有史以來最高的聯合保釋金。而目前，張力被監視居住於倫敦塔橋公寓43層。

周二（13日）早，富力地產發布公告指，「公司知悉有媒體報道倫敦法院就在美國一宗有關Z&L Properties Inc.的待決案件向公司董事張力授出保釋。公司澄清：其並無就保釋提供任何保證金，其在Z&L Properties Inc.（由張力及其關聯方擁有）並無權益及該案件將不會對公司的業務及運營有任何重大不利影響。」

富力地產發布公告指，公司並無就保釋提供任何保證金。（富力地產）

另據內媒《第一財經》報道，張力於1993年投身房地產行業，聯手香港富商李思廉一起在廣州創辦富力集團，將公司打造為華南地產圈代表房企之一。2010年2月，張力入選《福布斯》全球億萬富豪榜，排第556名。

據悉，富力集團成立於1994年，總部位於廣州，經過20餘年高速發展，已成為以房地產開發為主營業務，同時在酒店發展、商業運營、文體旅遊、互聯網產貿、醫療康養及設計建造等領域多元發展的綜合性集團。

2005年，富力於港交所主板上市，成為首間納入恒生中國企業指數的內地房地產企業。富力集團擁有土地儲備總可售面積約5000萬平方米，2021年銷售規模逾1200億元人民幣，躋身千億房企陣營。