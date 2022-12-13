福建發「全民戴口罩」倡議　未按規佩戴致疫情傳播將追責

隨著內地放寬防疫措施，恢復正常生活秩序，各地喊出「每個人都是自己的第一責任人」，提醒民眾做好自我防護。

11日，福建各城市發布通告，提出「全民戴口罩」倡議，強調不佩戴口罩造成疫情傳播擴散，或將被追究法律責任。



12月11日，福建連江、泉州晉江、寧德福鼎、寧德柘榮等地發出通告稱，Omicron更具傳染性、隱匿性、逃逸性。一旦感染，短期內症狀重，表現為全身酸痛、咽痛、高燒等，且新冠病毒侵襲沒有所謂的「早陽早解脫」，反复感染有重症風險。每個人都是自己健康責任人，也是履行社會責任的責任人，因此發出「全民戴口罩」行動倡議。

倡議要求全民參與，在公共場所全程規範佩戴口罩，風險區域建議佩戴KN95或N95口罩。企業單位、公共場所入口等都應做好監督職責。不遵守戴口罩規定，屬於違反疫情防控規定的行為。凡未規範佩戴口罩不聽勸阻進入公共場所，引起疫情傳播或有嚴重傳播風險的，將依法依規追究法律責任。

據《新京報》昨日（12日）報道，目前已有包括上海、新疆、重慶、浙江在內的10個省份發布倡議通告，提出「全民戴口罩」，築起阻斷疫情傳播的第一道防線。各地領導強調，民眾要做好自己健康的第一責任人，加強個人防護。

尤其提醒老人、兒童、孕婦等特殊人群，要始終做好重點防護。張文宏建議，子女去看望老年人時要佩戴好N95口罩。國務院聯防聯控也發布通知表示，孕婦與幼童外出或到公共場所時應佩戴口罩，到醫療機構就診時佩戴N95口罩。