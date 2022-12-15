北京染疫個案飆升　清華大學月內連發18則訃告　校方籲守護老同志

有網絡調查顯示，內地放寬防疫政策後，北京已有過半數市民感染新冠病毒或出現相關病徵。

值得注意的是，清華大學在一個月內已發布18則訃告，去世的人包括退休教師，甚至博士後。上周日（11日），清華大學還發布通告稱，「把守護好老同志的生命健康，作為當前疫情防控的重中之重。」



北京放寬防疫政策後，到發熱門診就醫的病人增加。（視覺中國）

清華大學官方網站連日來發布了多則訃告，據統計，11月10日至15日發布了2則訃告，11月21日至23日發布了3則訃告，11月24日至12月1日發布了2則訃告，12月1日至5日發布了5則訃告，12月5日至10日發布了6則訃告。離世的18人包括退休教師、退休幹部、退休員工、教師、教授以及在站博士後，當中還包括中國科學院院士、世界著名力學科學家、清華大學航天航空學院工程力學系黃克智院士。

與此同時，12月11日，清華大學官方平台還發布了名為《把守護好老同志的生命健康作為當前疫情防控的重中之重》的文章。文章提到，12月9日上午，清華大學在線召開離退休教職工疫情防控專項工作會議，正式成立離退休教職工疫情防控專項工作協調小組、疫情防控救治綜合組、老同志意見徵詢組，全力做好離退休教職工疫情防控與疾病救治工作。

清華大學官方平台還發布了名為《把守護好老同志的生命健康作為當前疫情防控的重中之重》的文章。

清華大學黨委書記邱勇表示，隨著防疫政策的進一步調整優化，如何加強對老年人等特殊人群的保護，成為全社會越來越關心的問題。「清華將做到對老同志的身體狀況心中有數、對老同志的生活需求及時響應，依靠廣大師生員工共同做好離退休教職工的疫情防控與疾病救治工作。我們有信心守護好老同志的生命健康，有決心打贏清華園疫情防控保衛戰。」