疫情｜內地增2091宗本土確診廣東佔最多　各省感染峰值預測圖廣傳

國家衛健委通報，內地昨日（15日）新增2157宗新冠確診，當中2091宗為本土個案、66宗屬境外輸入個案。



本土確診包括，廣東1065宗、北京428宗、重慶154宗、福建62宗、四川61宗、浙江43宗、山東39宗、上海36宗、雲南31宗、河南30宗、內蒙古27宗、天津23宗、山西16宗、遼寧14宗、河北13宗、青海11宗、江蘇10宗、貴州8宗、黑龍江7宗、廣西4宗、陝西3宗、寧夏3宗、海南2宗、西藏1宗。

值得注意的是，近日，一張各省份首輪感染峰值時間的圖片在網絡廣泛流傳，引發熱議。圖片中感染峰值到來時間是由大數據專家「chenqi」預測，並稱「該預測模型曾在台灣、香港等地區得到過驗證，有一定的參考意義。」

一張各省份首輪感染峰值時間的圖片在網絡廣泛流傳。（網上圖片）

圖片中顯示，12月10日至12月20日，北京、天津、河北、遼寧、河南、湖北、重慶、四川、雲南、廣東等省份將先後迎來感染峰值；12月20日至12月30日期間，吉林、山東、山西、陝西、甘肅、貴州、廣西等省份亦將迎來感染峰值；而江西、福建將是全國最晚迎來感染峰值的兩個省份，均在春節之後。

有內媒對此表示，雖然預測模型是簡陋的、信息來源亦較為單一，不過及時公布「感染峰值」數據，非常有必要。它不僅可以幫助公眾消除因未知而滋生的恐懼感，也有利於地方政府，根據相關時間節點，提前謀劃，以應對可能出現的醫療擠兌。甚至還有可能，會在一定程度上起到督促人們接種疫苗的作用。