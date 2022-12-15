不存在肺炎症狀　鍾南山：新冠肺炎應改稱「新冠感冒」

中國工程院院士鍾南山15日出席講座時稱，「新冠肺炎」名稱原意為重症急性呼吸綜合症，但隨着病死率降低，Omicron病毒致死率已相當於季節型流感。



他指出，目前實際多為新冠上呼吸道感染，不存在肺炎症狀，「新冠肺炎」病毒應改稱為「新冠感冒」。



15日下午，鍾南山出席全國高校抗疫大講堂講座，他提到，2009年世界範圍內爆發甲型H1N1流感，中國約有12萬人感染，死亡率約是0.6%，數字算相當高。現在Omicron致死率僅為0.1%，相當於普通季節性流感。

他表示，由於不存在肺炎症狀，目前實際多為新冠上呼吸道感染，所以已不適合再叫新冠肺炎，應改稱「新冠感冒」。

鍾南山更稱，眾多資料顯示感染過一次Oｍicron後，一年內再次感染的比例非常小。他表示，感染一次Oｍicron後，體內會產生抗體，「等於打了一次疫苗」。

北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

12月2日廣州醫科大學黨委書記唐小平曾稱，廣州疫情中的大部分感染者症狀都很輕微，同「季節性感冒類似」，並呼籲大家無需恐慌。

12月5日，北京中醫藥大學黨委書記、國務院新冠肺炎聯防聯控機制科研攻關組專家谷曉紅也曾表示，她和十幾名副主任委員在是次會議中達成共識：新冠肺炎應更改名稱，改為「新冠病毒傳染病」。

谷曉紅指，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確。（北京日報）

國務院聯防聯控專家：新冠肺炎應更名為「新冠病毒傳染病」稱新冠症狀同季節性感冒類似 內地專家籲民眾無需恐慌谷曉紅稱，經過這三年，從專家的角度來說，病毒已經變異成了另一種病，很少造成肺部感染，主要感染上呼吸道，但同時傳染性極強，我們就稱之為「新冠病毒傳染病」。

她更稱，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確，「因為也有相當一部分人並沒有得肺炎，可能造成的還會是肝功能、腎功能損害。」

此外，對於北京疫情傳播快速，網絡開始有「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」的說法，鍾南山則稱這種觀念不可取。他表示，很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。鍾南山強調還是要加強個人防護並接種疫苗。