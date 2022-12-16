劉鶴：對明年中國經濟整體好轉極有信心

據新華社報道，國務院副總理劉鶴周四（15日）在第五輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話上指出，對於明年中國經濟實現整體性好轉極有信心。



劉鶴表示，習近平曾多次指出中歐是維護世界和平的兩大力量，促進共同發展的兩大市場，推動人類進步的兩大文明。當前，國際政治經濟形勢正在發生深刻複雜變化，不穩定、不確定、不安全因素顯著增多。在這樣的特殊背景下，中歐關係重要性尤為凸顯。

劉鶴說，房地產是國民經濟的支柱產業。（視覺中國）

劉鶴強調，貿易投資合作是中歐之間最緊密的利益紐帶。中方願與歐方積極拓展在經貿、綠色、數字、金融、科技等領域合作，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。今年7月第九次中歐經貿高層對話成功舉行，在諸多領域達成重要共識，雙方正在共同積極推動落實，力爭抓住機會取得更多實實在在的成果。中歐投資協定歷時7年完成談判，成果來之不易，相信雙方有足夠的智慧找到繼續推進的辦法。

劉鶴指出，對於明年中國經濟實現整體性好轉，極有信心。房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。