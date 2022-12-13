胡錫進：醫療擠兌已出現　疫情最終必須只能在北京解決

近日內地發布「新十條」放寬防疫措施，北京疫情快速擴散導致發熱門診爆滿，出現就診難等現象。

面對當下情形，《環球時報》前主編胡錫進昨晚（12日）發文稱，北京已走上開放封控後感染的峰值，目前是最嚴重的情況，但接下來在北京和北方疫情嚴重的地區，情況不會再壞，不會有更多的困難進一步疊加。



胡錫進稱，雖然現在數據和信息混亂，但據身邊很多親戚朋友感染的情況看，感染面已經非常之廣。「我們已經在遭遇發熱門診看病的緊張和相關藥物購買的困難，如果說這就是醫療資源擠兌的話，北京市的這種擠兌已經到來。」

他又稱，不需要聽互聯網上的信息，僅以周圍人的情況就可知，因新冠死亡的概率是極低的，也並沒有感染者無藥可吃的情況。雖然醫療擠兌已經出現，但遠沒有達到「人道主義災難」的程度。

北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

他表示，隨著民眾對新冠病毒的認識迅速增多，恐懼下降，各種擠兌性質的失序會逐漸緩解、恢復。北京等北方城市已達到疫情傳播的峰值，這個峰值也是防疫戰略的拐點。「這個拐點當然不是僅指疫情傳播層面的（這個層面在全國也需要更長時間），它同時更是社會心理層面的，是經濟復甦層面的，是社會綜合適應性方面的。」

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針對北京近日發熱門診爆滿情況，他稱，北京雖然醫療資源豐富，但只針對各種基礎病，對於Omicron的衝擊，部分醫療資源「使不上勁」，效果大打折扣。他以北京臨近城市保定為例，保定醫療資源無法與北京相比，但仍度過了危機；部分中小城市感染率比北京更高，也沒有出現「人道主義災難」。

胡錫進稱，與疫情的最終攤牌必須也只能在北京解決。北京成為本輪疫情的「震中」是好事，「北京市能闖過去，整個中國在心理和政治上就算闖過去了。」北京整個社會沒有失序、動蕩，雖然有很多爭論，但仍懷著信心和希望。「大多數人相信，這的確是最後的鬥爭，我們就要熬出頭了」。