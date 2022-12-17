疫情｜內地昨增2229宗本土確診　多間醫院實施核酸限號防交叉感染

國家衛健委數據，內地昨日（16日）本土新增確診個案2229宗，無新增死亡個案。另通報1宗疑似個案，為來自北京的本土病例。



昨日內地報告本土確診數據包括廣東990宗，北京444宗，重慶178宗，福建110宗，四川97宗，上海55宗，山東54宗，浙江52宗，雲南43宗，河南42宗，湖南41宗，天津29宗，內蒙古21宗，陝西14宗，河北13宗，黑龍江11宗，山西10宗，江蘇7宗，貴州7宗，遼寧5宗，青海3宗，吉林2宗，安徽1宗。

截至昨日，現有確診個案34334宗（其中重症227宗），累計死亡個案5235宗，累計報告確診個案376361宗。

近期，全國各地正連番呼籲「非必要不核酸」，部分醫院更實施核酸限號。例如，廣東肇慶市端州區人民醫院表示，為響應國家「非必要不核酸檢測」的倡議，避免過度防控及人員聚集，該院自12月12日起，核酸檢測改為單人單檢12.5元/人，且每天限時、限號，新入院住院病人不限時檢測。建議市民群眾使用新冠抗原試劑自行檢測。

四川南江縣下兩中心衛生院表示，根據省、市、縣疫情指揮部為了防止群眾在排隊中的交叉感染問題、同時保障核酸檢測實驗室可持續運轉，倡導普通人群「非必要不檢測核酸」的要求，從2022年12月16日起不再提供對外混採、每日對外單採也限量90管。

雲南文山市人民醫院則表示，近期該院新冠病毒核酸檢測壓力劇增，當前核酸檢測量已突破極限，核酸檢測實驗室長期超負荷運轉，為保障檢測質量和報告時限，減少人員聚集、降低交叉感染風險，根據該院核酸檢測能力和疫情防控工作要求，自2022年12月16日起，文山市人民醫院新冠病毒核酸檢測實行限號管理，每日限號4700人次（具體為單人單檢1700個號源，多人混檢3000個號源），接受線上或現場預約，約滿為止，每日07:30開始採樣，採滿為止。如您線上未預約到號源不必到院採樣。