抗疫從一個極端到另一個極端：熬過風暴還看北京？

如果北京能熬過這場風暴，更多地方將看到有序過渡到後疫情時代、生活秩序復常的希望。



中國放鬆防疫的節奏出人意料。一個月前，官方出台優化防疫政策的「二十條」措施，外界為之振奮，但誰都不確定中國會多快「換擋」，會不會是進一步、退兩步。

11月下旬，多地爆發抗議高壓防疫措施的示威；中國高層在11月底鬆口，表明奧密克戎毒株的致病性減弱，強調疫情防控面臨新形勢新任務。之後的短短兩個星期，除了對入境人員的隔離限制，其餘防疫措施幾乎全面鬆綁。

城市裏的核酸亭一夜間「連根拔起」，無症狀和輕症感染者被允許居家康復，各地不再要求跨地區流動的人員提供核酸證明，也不再實施落地檢測隔離。星期二（12月13日）零時，疫情下追蹤人員流動軌跡的「通信大數據行程卡」也正式走入歷史。

新聞室本周的會議上，總部同事提到，有學者形容中國將在三四個月內在全社會建立免疫屏障，而在此期間會承受「休克療法」。身在中國的同事聽後感慨，這個療法是不是叫「完全躺平」？另一個同事調侃，豈止「躺平」，簡直是「撲倒」了。

嚴防死守的防疫措施放開後，疫情在中國一些城市遍地開花。過去一個星期，北京辦公室的同事中，已有半數確診，這幾天北京的馬路上和公共場所猶如封城般安靜，很多人因為感染都不再出門。看看眼下的情況，回想近三年來的防疫，恍如隔世。

北京是中國放開防疫措施後，出現大規模疫情反撲的城市之一。雖然官方數據並未顯示病例激增，但單從身邊人感染的比率看，疫情傳播的範圍和確診人數，相信遠遠超過官方通報的數據。北京市的醫療系統這幾天承受嚴峻考驗，當地衛生健康委透露，上周日（12月11日）全市發熱門診就診患者達到2萬2000人次，是一周前的16倍。

據經濟觀察網等報道，退燒、止咳、消炎等藥品在北京銷售一空，不僅藥店缺貨，部分醫院也面臨缺藥問題，甚至連感染冠病的醫生也買不到藥。醫院的門診排起長長的人龍，因為買不到體温計、退燒藥，民眾只好一窩蜂湧到醫院求診。

黃桃罐頭遭內地民眾瘋搶。（網上圖片）

除了各種藥物，連黃桃罐頭也成了熱銷品。為什麼是黃桃罐頭？中國朋友說這是情懷，從小生病就吃黃桃罐頭，迎接冠病來襲，總得有點精神寄託；也有網民介紹，「桃」和「逃」同音，代表逃離不幸，眼下買不到退燒藥、感冒藥，囤點黃桃罐頭也算有個心理安慰。

中國已邁開走出「清零」的關鍵步伐，指揮棒一轉，過度防疫變成以出乎意料的節奏奔向「共存」。從一個極端走向另一個極端，不免讓人有些心驚膽戰。中國過去三年為清零消耗了巨大資源，卻並未在走向「與病毒共存」上做好充足準備，無論是老年人疫苗接種還是基礎醫療系統的建設，都沒有建立完善的保護屏障。

悲觀者認為，中國的麻煩才剛剛開始。美國對外關係委員會全球衛生高級研究院黃嚴忠上周在《紐約時報》發文警告，如果四分之一的中國人口在政府放鬆警惕後的頭六個月內被感染——這一比例與美國和歐洲的奧密克戎疫情一致——中國最終可能會有3.63億人感染、約62萬人死亡，每天有3萬2000人住進重症監護室。

12月14日，北京一個體育館內設立了臨時發燒門診，巿民輪候入內。（Reuters）

不過，中國民眾在面對來勢洶洶的疫情時，也表現出令人驚歎的適應能力，讓人看到中國從「清零」平穩過渡到「共存」的希望。從「清零」邁向「共存」，民間能否克服恐慌的心理、科學地認識冠病已非三年前武漢暴發疫情時的病毒很關鍵。中國官媒最近再次請到中國工程院院士鍾南山出面，密集發聲安撫民心，希望為三年的嚴防死守畫上句號。

從過去一周民間對疫情的反應看，中國社會對冠病的接受度已經不低了，民間甚至還透出一種從容擁抱暴風雨的堅韌。雖然北京民眾在搶購醫療物資、到醫院門診外排隊，但更多人也在以平常心接受感染病毒、居家康復的現實。網民還樂觀地開着冠病的玩笑，稱自己是金庸武俠小說裏的人物楊過（諧音「陽過」）、楊康（諧音「陽康」）；還有人在焦慮，身邊人都「陽」了，為何還沒輪到自己。

在地域差異、群體差異顯著的中國，大城市與其他地區相比，在醫療資源、地方財力、民眾公共衛生意識上都更有優勢，有更好的條件對抗來勢洶洶的疫情。北京的經驗不一定能複製到其他地區，在中國邁向「共存」後，冠病會如何發展，各地能否扛過去，目前也還言之過早。但作為首都，北京的經歷有風向標意義，如果北京能熬過這場風暴，更多地方將看到有序過渡到後疫情時代、生活秩序復常的希望。

本文獲聯合早報授權轉載。

